Alin Nica a fost ales preşedinte al PNL Timiş. Pe cine susține noul lider al filialei în "meciul" Cîțu-Orban

Nica a obţinut 579 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Sorin Munteanu a obţinut 221 voturi. Cel de-al treilea candidat, deputatul Claudiu Chira s-a retras din cursă.În urma Conferinţei judeţene de alegeri a PNL Timiş, au fost 810 buletine de vot valabile, din care 10 au fost anulate.Candidatul Alin Nica a obţinut 579 de voturi şi a devenit astfel preşedintele ales al PNL Timiş. Alin Nica şi-a exprimat deja susţinerea pentru Florin Cîţu, la alegerile de la Congresul PNL din 25 septembrie.Contracandidatul lui Nica, primarul oraşului Buziaş, Sorin Munteanu, a obţinut 221 voturi.Deşi trei candidaţi s-au înscris pentru funcţia de preşedinte al PNL Timiş, Alin Nica, Sorin Munteanu şi Claudiu Chira, ultimul dintre aceştia a ales să se retragp din cursă şi să îl susţină pe Sorin Munteanu.”Stimaţi colegi, primari, delegaţi, invitati, astăzi putea sa fie o sărbătoare, din păcate atmosfera încărcată din ultimele 7 săptămâni au făcut ca această adunare să arate ca un parasats nu ca o sărbătoare a PNL. Nu doresc să girez această adunare, deoarece la Lugoj nu au fost făcute alegerile. Unii din cei 320 sunt membrii fondatori ai partidului stau şi zgârie pe la uşi să intre şi ei în sală. Mi-a lăsat un gust amar această situaţie aşa că mă voi retrage din această competiţie pentru funcţia de preşedinte. Vă rog, cei care mă susţineti, să îi acordaţi un vot de încredere colegului Sorin Munteanu”, a declarat Chira.Un mic incident a fost în timpul conferinţei de alegeri, atunci când patru persoane au anunţat că se regpsesc pe pliantul de susţinere al candidatului Sorin Munteanu, insa ei îl susţin pe Alin Nica.La rândul său, Sorin Munteanu, în discursul său a vorbit despre unitatea partidului şi a criticat absenţa celor doi candidaţi ai partidului, la funcţia de preşedinte, Ludovic Orban şiFlorin Cîţu.”Dragi camarazi liberali, Timişul are valoare, nu văd niciunul din candidaţi ( Ludovic Orban sau Florin Cîţu, n.r.), Mureşul este mult mai important pentru unii. Oamenii şi cetăţenii doresc o altfel de politică, o politică a bunului simţ Avem nevoie de oameni puternici care pot duce această politică.Politica e ca şi chirurgia… dacă faci o greşeală, oamenii vor suferi, iar greşelile se întorc împotriva noastră. Noi trebuie să fim o familie. Noi astăzi nu suntem împreună. Noi trebuie să fim familia PNL Timiş, cel mai puternic partid , trebuie să fim un PNL în care să avem încredere că viitorul nostru este unul corect. Noi suntem Timişoara, suntem Timişul, Banatul, suntem fruntea şi fruntea trebuie să fie sus, şi niciodată plecată. Politică din Dâmboviţa nu trebuie adusă pe malul Begheiului. Avem oameni de valoare printre noi, avem din toate mediile sociale oameni de valoare.Avem plămada din care să recâştigam Timişoara, dar am pierdut-o. Nu eu am fost cel care am vândut. De ce am pierdut? Vreţi să ne întoarcem din nou acolo? Dumneavoastră sunteţi armata PNL Timiş cu care s-au câştigat toate competiţiile şi, dacă se doreşte să se câştige în continuare, tot cu dumneavoastră. Trebuie să facem o politică corectă, de la Beba Veche la Tomeşti, în toate comunele noastre. Trebuie să fim corecţi, să facem o politică a valorilor. Va promit un singur lucru. Când voi fi preşedintele filialei, Alin Nica o să fie cel mai puternic preşedinte de CJ din ţară”, a declarat Sorin MunteanuÎn discursul susţinut în faţa colegilor liberali, Alin Nica a vrobit depsre parteneriatul cu premierul Florin Cîţu, pe care îl susţine.”Ma bazez pe parteneriatul cu premierul Cîţu. Din discuţiile pe care le-am avut cu viitorul preşedinte PNL vor urma ani de zile de dezvoltare economică, nu doar la adăpostul celor 80 milioane de euro, ci la nivelul schimbărilor de paradigmă care va guverna România”, a declarat Nica.