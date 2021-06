Strategia lui Ilie Bolojan in alegerea viitorului presedinte PNL: "Am luat decizia sa nu ne pozitionam din doua ratiuni"

Bolojan afirma ca filiala va decide dupa jumatatea lunii iulie pe care dintre candidatii la sefia PNL il va sustine, explicand ca el nu a participat la lansarea vreunuia dintre candidati pentru a nu-si desconsidera colegii, care astfel nu l-ar mai fi respectat.El sustine ca fiecare dintre candidati are avantajele sale, Ludovic Orban avand experienta mai mare in politica si administratie "si a dovedit o capacitate de negociere destul de buna, nu doar in interiorul partidului", in timp ce Florin Citu "e dintr-o alta generatie", e "finantist liberal" intr-o perioada in care e nevoie de "oameni care stapanesc mecanismele financiare in asa fel incat sa poata face reglajele bune"."Eu am avut discutii cu ambii candidati in aceasta perioada, pentru ca discutam probleme administrative, legislative sau inclusiv probleme politice. Am luat o decizie in organizatia PNL Bihor sa nu ne pozitionam din doua ratiuni: pe de-o parte, daca as fi participat la o lansare sau la alta, langa un candidat, mi-as fi desconsiderat colegii, din punctul meu de de vedere, pentru ca eu nu sunt doar presedintele Consiliului Judetean Bihor, sunt si presedintele organizatiei judetene.Or eu de multe ori am criticat colegii din Capitala ca iau anumite decizii administrative (...) fara sa-i consulte pe cei care au o anumita expertiza in domeniul respectiv. Daca as fi facut la fel, nu s-ar fi pus problema periclitarii pozitiei mele de presedinte, dar nu m-ar mai fi respectat colegii si deci, din respect pentru dansii, decizia pe care noi o vom lua se va face dupa Conferinta Judeteana de alegeri, care va avea loc la jumatatea lunii iulie, dupa consultarea primarilor nostri, a parlamentarilor si a oamenilor alaturi de care in acesti ani am obtinut rezultate administrative", a afirmat Ilie Bolojan, vineri seara, la Digi 24.El a adaugat ca este important de vazut programul fiecarui candidat si "care este echipa care va garanta ca acel program devine realitate".Bolojan a aratat ca decizia PNL Bihor va fi anuntata dupa a doua jumatate a lunii iulie sau in august."Suntem in situatia in care avem doi colegi care candideaza, fiecare are avantajele lui si deci va fi o competitie. Avand in vedere ca suntem in guvernare si nu suntem in opozitie , nu estimez ca va mai fi o alta candidatura pentru ca trebuie sa dam un sens guvernarii si atunci trebuie sa existe o formula in care sa aliniezi deciziile guvernamentale, deci trebuie simplificata structura de decizie (...)", a sustinut Ilie Bolojan.El a explicat care sunt, in opinia sa, avantajele fiecaruia dintre candidatii la sefia PNL."Domnul Orban are o experienta mai mare pentru ca este activ politic de foarte multi ani de zile, deci are o anumita predictibilitate pentru ca il cunosc colegii, are o experienta destul de mare in administratie, in Parlament, a fost viceprimar, deci vede lucrurile in ansamblu si a dovedit o capacitate de negociere destul de buna, nu doar in interiorul partidului, dar inclusiv in Parlament, cel putin votul de cadere a Guvernului Dancila a fost totusi un rezultat de negocieri si deci are niste avantaje", a declarat el.Bolojan a continuat: "Domnul prim ministru Florin Citu are alte avantaje, e dintr-o alta generatie si daca esti un om dintr-o generatie, sa spunem, mai tanara e un avantaj inclusiv prin aceasta chestiune, e finantist liberal intr-o perioada in care datorita dezechilibrelor pe care le are tara noastra e nevoie totusi de oameni care stapanesc mecanismele financiare in asa fel incat sa poata face reglajele bune si, sigur, are pozitia de premier , care este o pozitie importanta, e o pozitie de jucator in care in perioada urmatoare poate sa demonstreze ceea ce vrea sa faca".El a subliniat ca actul de guvernare conteaza foarte mult."Degeaba ai un presedinte la partid deosebit, o echipa de conducere nemaipomenita, daca Guvernul condus de partidul tau, cu ministri pe pozitii cheie, cu un rol totusi important in coalitie, nu livreaza, nu este buna regula. Nu e o problema pentru partidul respectiv, ci pentru tara sau poentru comjunitatea respecitva pentru ca se pierd niste ani", a explicat Ilie Bolojan.Intrebat daca vreunul din cei doi candidati ar putea sa isi piarda functia in cazul in care nu castiga alegerile din partid, el a explicat: "Pentru a putea da rezultate intr-o functie de management, ca este public, ca este privat, ai nevoie de autoritate.In conditiile in care autoritatea iti este stirbita intr-o forma sau alta, chiar daca ai vrea s-o exerciti cu randamentul maxim acea functie nu mai poti. In momentul in care intr-o competitie intr-un partid ocupand o functie care depinde de partid, deci nu este o functie votata deja - esti parlamntar, de exemplu, care nu ti-o mai ia nimeni - si partidul din care faci parte nu-ti da votul de incredere, adica pierzi competitia, deja autoritatea este serios afectata pentru ca se presupune ca daca nici ai tai, de exemplu, nu te-au sustinut, inseamna ca e greu sa mai exerciti autoritatea asupra altora, deci va fi o problema mentinerea acestor functii, pentru cel care pierde. Asta este punctul meu de vedere personal. E o decizie a fiecaruia ce va face in aceasta stiuatie, dar nu voi fi doi castigatori".