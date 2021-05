Cine sunt sustinatorii candidaturii lui Florin Citu la sefia PNL. Ludovic Orban: "O sa castig si va zbor din guvern!" SURSE VIDEO

Surse din interiorul partidului au declarat pentru Ziare.com ca anuntul lui Citu privind candidatura, preconizat astazi, a starnit nervozitatea actualului presedinte Ludovic Orban , care a sunat vineri seara mai multi lideri PNL, sa-i convinga sa nu-l sustina pe premier Acesta le-ar fi spus: "Eu v-am facut ministri cand nimeni nu stia de voi si acum ma tradati?" si "O sa castig si va zbor din guvern !"1 Florin Citu prim-ministru Raluca Turcan min. muncii-Presedinte SB Lucian Bode min. Interne-Presedinte SJ Virgil Popescu min. Energi-Presedinte MH Nicolae Ciuca min. Apararii Senator DJ6 Ionel Bogdan Presedinte CJ si Presedinte MM europarlamentar -Prim-vicepresedinte PNL8 Robert Sighiartau - deputat -secretar general PNL9 Dan Vilceanu deputat-Presedinte GJ10 Alina Gorghiu Senator TM11 Emil Boc primar Cluj12 Daniel Buda Europarl. Presedinte CJ13 Adrian Cozma deputat-Presedinte SM14 Catalin Boboc SS min. Muncii- Presedinte BR15 Pavel Popescu deputat-Presedinte S416 Cristian Bacanu deputat-Presedinte S517 Mara Mares Presedinte TNL18 Vergil Chitac Primar Constanta20 Marcel Romanescu Primar Tg-Jiu21 Gheorghe Flutur Presedinte CJ SV si Presedinte SV23 Daniel Fenechiu - Senator BC25 George Lazar Prefect NT26 Tudor Polak deputat Presedinte mun VS27 Alin Ignat Consilier de stat Prim-vice TNL28 Gheorghe Pecingina deputat GJ29 Daniela Campean Presedinte CJ Sibiu30 Stelian Bujduveanu Viceprimar Bucuresti31 Mara Calista deputat NT32 Vasile Lupu Presednte CJ Constanta33 Stefan Stoica deputat Presedinte DJ34 Florin Roman deputat-vicepresedinte PNL35 Ion Lungu Primar mun. Suceava36 Hubert Thuma Presedinte CJ IF-Presedinte IF37Victor Paul Dobre - vicepresedinte PNL38 Monica Anisie senator -Presedinte S239 George Tuta - deputat IF40Cristian-Augustin NICULESCU-TAGARLAS senator MMOficial, Ludovic Orban a declarat astazi: "Salut acest anunt care da drumul la o competitie in PNL care sunt convins ca va face bine PNL. (...) Salut, Florin, intrarea in cursa. (...) Am discutat cu domnul prim ministru Florin Citu si, in mod evident, va exista intre noi un gentleman's agreement, care sper ca va fi respectat de toti membrii PNL, care sa duca la competitie onesta, fair play, pozitiva, in care sa aratam bogatia de resurse a PNL".