Ciprian Ciucu acuză conducerea PNL de tentativă de fraudă. ”Domnule Orban, vă rog nu mai sunati oamenii din echipa noastră”

Ce îl nemulțumește pe Ciprian Ciucu

Prpunerile Violetei Alexandru

Ciprian Ciucu vs Violeta Alexandru. Cine e favorit în cursa pentru șefia PNL București

„Atenţie, pericol de fraudă. Nici până în acest moment preşedinta PNL Bucureşti nu a acceptat să convenim împreună forma finală a organizării a alegerilor PNL Bucureşti. Că să nu se spună că nu am atras atenţia, las aici principalele vicii de procedură, care nu au existat nicăieri în alegerile din ţară şi pe care ei vor să le impună.1. Cabine de vot fără perdea în spate + filmare fixată pe cabinele de vot. Cu acest lucru nu pot fi de acord pentru că nu se asigură confidenţialitate votului, putând fi controlat. Camerele de luat vederi au fost montate de către organizatori, echipa cu care suntem în competiţie. Nu avem acces la ele.2. Plicuri în care să fie introdus votul. Această metodă este extrem de periculoasă pentru că poate facilita metoda suveica. Asta înseamnă că cineva poate introduce plicul gol în urnă, păstrează votul alb în buzunar, buletinul este completat cu candidaţii lor şi apoi altcineva poate introduce mai multe buletine de vot într-un plic sau direct în urnă. NU ACCEPTĂM PLICURI LA PNL BUCUREŞTI!3. Desfăşurarea votului în ordine alfabetică. Această metodă de control a votului, coroborată cu filmarea permanentă, este de neacceptat. Noi nu avem acces la camerele montate de competitori. Mai mult, această metodă înseamnă că se va vota extrem de încet, (se va vota cu viteza cea mai mică a fiecărui sector care are mai mulţi delegaţi al căror nume începe cu fiecare literă a alfabetului). Această metodă ar duce votul târziu în noapte, eu aş fi dezavantajat pentru că am mai mulţi simpatizanţi iar oamenii nu pot rămâne în sală la nesfârşit.Îi cer doamnei Violeta Alexandru şi domnului Ludovic Orban , în calitate de garanţi ai corectitudinii alegerilor să renunţe la aceste metode de influenţă şi control a voturilor: O ASTEFL DE PROCEDURĂ NU A EXISTAT NICĂIERI ÎN ŢARĂ ÎN ACESTE ALEGERI INTERNE ALE PNL!Nu se poate vorbi despre corectitudine, în timp ce procedura de vot nu este agreată de ambele părţi. Ar fi jenant şi împotriva principiilor promovate de către Partidul Naţional Liberal! Şi am fi puşi în această situaţie degeaba pentru că nu au ei atâtea plicuri câte voturi avem noi!P.S.Reacţia vine în contextul în care preşedinta PNL Bucureşti Violeta Alexandru, care candidează pentru un nou mandat la conducerea filialei, a afirmat că îşi doreşte ca alegerile să fie „un model de bună organizare pentru Congresul din toamnă”.„1. Vot în ordine alfabetică la nivelul tuturor delegaţilor PNL Bucureşti aşa cum s-a întâmplat în toate filialele judeţene. PNL Bucureşti este o singură organizaţie. Nu sunt alegeri pentru un sector, sunt pentru organizaţia PNL Bucureşti. Indiferent de sectorul din care fac parte, oamenii vor veni să voteze civilizat, fără aglomeraţie, în ordine alfabetică.2. Votul fiind secret, el nu poate fi transmis către alte persoane. Prin urmare, orice tentativă de utilizare a telefonului sau a altor dispozitive în acest scop trebuie să fie descurajată.3. Pentru asigurarea secretului votului am propus ca buletinele de vot să fie introduse în plicuri la părăsirea cabinei de vot. Votanţii se vor deplasa exclusiv către urna de vot. Nu în altă parte.4. Măsuri stricte de protecţie în condiţii de pandemie, asigurând distanţarea între persoanele care îşi exercită dreptul de vot.Sunt deschisă discuţiilor în continuare. Soluţia plecării de la discuţii nu este o opţiune”, a mai scris pe Facebook Violeta Alexandru.Aceasta a precizat că ”libertatea exprimării votului este esenţială”.„”Nu este în regulă nici să ne victimizăm, nici să ne atacăm, nici să aruncăm suspiciuni asupra vreunui coleg de partid . În ceea ce mă priveşte, am o singură abordare: tot respectul meu pentru fiecare coleg din partid. Ne vedem sâmbătă la cele mai corecte alegeri”, a încheiat liderul PNL Bucureşti. Ciprian Ciucu, susținut de premierul Florin Cîțu, și Violeta Alexandru, susținută de Ludovic Orban, se vor confrunta sâmbătă pentru șefia organizației PNL București. Cum se împart sectoarele.Ciprian Ciucu e sprijinit în proporție de 90% de sectoarele 6, 2 și 4, susțin surse politice pentru ziare.com. În prezent, Ciucu conduce Organizația PNL Sector 6, pe care o controlează în mare măsură. Totuși, mai sunt și adepți ai președintelui Ludovic Orban . Pavel Popescu, președintele PNL Sector 4, și Monica Anisie , liderul PNL Sector 2, fac parte din echipa premierului Florin Cîțu la congresul din toamnă, deci sunt tot de partea lui Ciucu.Ciprian Ciucu a negociat și cu Ludovic Orban, și cu premierul Florin Cîțu susținerea pentru congres . Ambii i-au promis șefia PNL București și candidatura pentru Primăria Capitalei la alegerile locale din 2024, susțin sursele citate. În final, Ciucu a ales să meargă cu Cîțu.