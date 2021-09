Congresul PNL resetează relația dintre partid și Klaus Iohannis: Ce ar însemna victoria lui Orban?

Alegerile interne din PNL nu înseamnă doar competiţia dintre Ludovic Orban şi Florin Cîţu. Se tranşează si parteneriatul dintre liberali şi preşedintele Klaus Iohannis.

O eventuală victorie obţinută de Ludovic Orban l-ar aduce pe şeful statului în situaţia ingrată de a se despărţi de PNL, asemenea predecesorului său, Traian Băsescu, care şi-a luat adio de la PD-L, după ce Elena Udrea a fost învinsă de Vasile Blaga.

Viceversa, succesul lui Cîţu ar fi pasul care anunţă revenirea lui Klaus Iohannis în fruntea partidului în 2024.

Premierul Florin Cîţu pleacă din poziţia de favorit la congresul de sâmbătă al PNL. Are de partea sa cele mai multe filiale şi parteneriatul strategic cu preşedintele Klaus Iohannis. Problema lui Florin Cîţu rămâne guvernarea. Va reuşi să continue la Palatul Victoria?

Sunt două opţiuni: fie îi convinge pe liderii USR PLUS să se întoarcă în Executiv, fie guvernează cu sprijinul parlamentar al PSD. Prima variantă este extrem de puţin probabilă. Refacerea coaliţiei de guvernare cu Florin Cîţu premier ar însemna capitularea USR PLUS în faţa PNL, altfel spus o sinucidere electorală.

Iar victoria lui Dacian Cioloş din primul tur al scrutinului intern în faţa lui Dan Barna e o garanţie în plus pentru electoratul USR PLUS că un nou mariaj cu Cîţu e imposibil. Interesul lui Dacian Cioloş e să atace anul electoral 2024 din opoziţie, pentru a creşte şansele USR PLUS la cele patru rânduri de alegeri.

Practic, lui Florin Cîţu îi mai rămâne varianta unei guvernări minoritare alături de UDMR cu sprijinul tacit al PSD, o reeditare a guvernării Tăriceanu. Cum a ieşit PNL din era Tăriceanu? În opoziţie. În plus, eticheta de USL 2.0 ar distruge PNL ca imagine în perspectiva anului 2024, o îngrijorare tot mai apăsătoare în partid.

Mai mulţi lideri cu greutate din teritoriu au atras atenţia în partid că o alianţă cu PSD ar risipi tot ce a construit PNL în ultimii 7 ani, de la ruperea USL, susţin surse liberale pentru News.ro. Marele atuu al premierului Cîţu rămâne preşedintele Klaus Iohannis, care ar putea gira public un guvern minoritar şi, implicit, un pact cu PSD, cu toate că printr-o asemenea poziţionare Iohannis şi-ar dinamita ambele mandate prezidenţiale, dominate de lupta cu “ciuma roşie”.

O altă variantă pentru şeful statului e să-l susţină pe Florin Cîţu pentru şefia PNL, dar apoi să numească un alt premier liberal care să reunifice coaliţia de dreapta, fără a aspira la şefia partidului. Astfel, dintr-o singură mutare, Iohannis ar ajunge să controleze şi PNL (prin Florin Cîţu), şi guvernul (prin viitorul premier).

Un lucru e cert: în orice scenariu, alegerea lui Florin Cîţu ca preşedinte al PNL ar însemna un parteneriat total între partid şi Klaus Iohannis. Concluzia: şeful statului plănuieşte să fie jucător politic şi din 2024 încolo, când se va întoarce în fruntea PNL, pe fotoliul ţinut cald de Florin Cîţu.

Ce ar însemna victoria lui Orban? Despărţirea simbolică de Cotroceni. Klaus Iohannis ar fi obligat să-l desemneze premier pe Ludovic Orban, care ar reface imediat coaliţia de guvernare cu USR PLUS şi UDMR. Desigur, Klaus Iohannis are şi varianta teoretică de a desemna un alt premier liberal, ba chiar de a insista pentru un guvern minoritar condus de Florin Cîţu, dar asta ar însemna ruperea PNL.

Un eventual succes, total neaşteptat, obţinut de Orban l-ar aduce pe Klaus Iohannis în situaţia lui Traian Băsescu din 2013, când favorita sa, Elena Udrea, a pierdut competiţia cu Vasile Blaga. A urmat celebra scenă din sufragerie, în care Traian Băsescu spunea: “Adio, PD! Adio, PD-L!”. Dar asta se întâmpla cu un an şi jumătate înainte de finalul decadei prezidenţiale. Acum, Klaus Iohannis ar deveni preşedinte-spectator cu mai multe de trei ani înainte de sfârşitul mandatului. Pe scurt, Ludovic Orban l-ar trimite pe Iohannis la pensie. Pensie specială.

Va pleca Orban din PNL în cazul unei înfrângeri? Exclus. Ludovic Orban va împlini anul viitor 30 de ani ca membru PNL, timp în care a mai pierdut competiţii pentru şefia partidului, începând cu Stolojan şi terminând cu Alina Gorghiu, o altă favorită a preşedintelui Iohannis. Dacă va pierde, Orban va privi cu atenţie şi fără îngrijorare erodarea lui Florin Cîţu aşteptând momentul oportun pentru a reveni în fruntea partidului.

Oricine ar câştiga preşedinţia PNL, un lucru e cert: partidul va rămâne dezbinat. Doar o guvernare stabilă ar mai domoli ura dintre tabere.