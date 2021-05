Consiliul National al PNL se reuneste duminica pentru a aproba calendarul alegerilor interne. Cand ar putea avea loc Congresul PNL

Calendarul propus de PNL

Oricine poate sa candideze la sefia PNL

Consiliul National va decide cu privire la declansarea procedurilor pentru alegeri la toate nivelurile partidului.Biroul Executiv a decis, marti, sa propuna pentru congres data de 25 septembrie si participarea a 5.000 de delegati."Congresul nu inseamna doar alegerea conducerii nationale, inseamna alegerea conducerilor la toate nivelurile din partid ", a declarat liderul PNL, Ludovic Orban In perioada 1 iunie -15 iulie vor avea loc Adunarile Generale ale organizatiilor locale, care vor alege conducerile PNL la nivel local.In perioada 1 iulie-10 august vor avea loc conferintele judetene de alegeri, la care se vor alege conducerile judetene ale Partidului National Liberal.Intre data de 10 august, termenul prevazut pentru finalizarea alegerilor la nivel judetean si data de 25 septembrie este prevazuta o perioada, conform Statutului PNL, de 45 de zile, pentru campania pentru congres."In cursul zilei de astazi voi convoca Consiliul National, ca presedinte al Partidului National Liberal, pentru a finaliza procedura de declansare a alegerilor in partid. Vom organiza congresul in functie de situatia epidemiologica. La toate adunarile publice care se vor organiza, vom cere participantilor sa fie vaccinati sau sa aiba testul la zi. Daca nu ne va permite reglementarea aferenta starii de alerta sa organizam congresul in interior, il vom organiza in aer liber. Consiliul National va fi organizat, cel mai probabil, in aer liber", a declarat marti Ludovic Orban El a afirmat ca oricine vrea sa candideze la sefia PNL o poate face si, in cazul in care va avea un contracandidat la functia de presedinte al formatiunii, il asigura pe acesta ca va desfasura o campanie corecta, pozitiva si care sa fie spre binele partidului.Ulterior, Ludovic Orban, a declarat ca exista o asteptare ca actualul premier Florin Citu , sa candideze la functia de presedinte al Partidului National Liberal, la Congresul partidului.La randul sau, premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca totul depinde de modul in care evolueaza pandemia. El a evitat sa spuna daca va candida la sefia partidului."Cand vom avea un congres, mai multe candidaturi vor aparea, e o competitie", a afirmat Citu.In 17 mai, premierul Florin Citu sustinea ca isi doreste o functie de conducere in PNL, dar evita sa spuna daca va candida la presedintia formatiunii, sustinand ca experienta sa poate ajuta PNL.Citu afirma ca are o relatie "foarte buna" cu Ludovic Orban, fara a preciza daca il va sustine sau nu la Congres.