Cum se va desfasura congresul PNL. Theodor Stolojan, seful comisiei de organizare

Congresul se va desfasura in data de 25 septembrie la Bucuresti , pe parcursul unei singure zile. Desfasurarea congresului va fi cu 5.000 de delegati, dintre care 493 sunt delegati de drept, restul sunt delegati alesi dupa norma de reprezentare, conform statutului, au stabilit participantii la Consiliul National.Presedintele comisiei de organizare a Congresului va fi Theodor Stolojan, iar din comisie vor face parte cate patru reprezentanti ai fiecaruia dintre candidati la presedintia partidului.Componenta acestei comisii este: Theodor Stolojan - presedinte , Robert Sighiartau, Dan Vilceanu, Florin Roman si Stelian Bujduveanu - din partea lui Florin Citu si Nelu Balan, George Ionescu , George Siscu si Gigel Stirbu - din partea lui Ludovic Orban Potrivit celor stabilite, calendarul alegerilor interne va fi: in perioada 1 iunie - 15 iulie vor avea loc adunarile generale ale organizatiilor locale, iar in perioada 1 iulie - 10 august vor avea loc conferintele judetene de alegeri. O perioada de 45 de zile, intre data de 10 august si data Congresului - 25 septembrie, va fi pentru campania de prezentare a motiunilor si de sustinere a uneia sau alteia dintre motiuni.Presedintele PNL, Ludovic Orban , care va candida pentru un nou mandat in conducerea partidului, a afirmat, la inceputul reuniunii, ca premierul Florin Citu si-a anuntat candidatura la functia de presedinte al PNL."Salut acest anunt care da drumul la o competitie in PNL care sunt convins ca va face bine PNL. (...) Salut, Florin, intrarea in cursa. (...) Am discutat cu domnul prim ministru Florin Citu si, in mod evident, va exista intre noi un gentleman's agreement, care sper ca va fi respectat de toti membrii PNL, care sa duca la competitie onesta, fair play, pozitiva, in care sa aratam bogatia de resurse a PNL", a adaugat Orban.Consiliul National s-a desfasurat in Gradina de vara Herastrau (Amfiteatru) a Teatrului "Constantin Tanase", Parcul Herastrau din Bucuresti. Au fost prezenti 465 de participati. PNL a transmis ca, dintre participanti, 76 au fost testati pentru COVID-19, rezultatul fiind negativ, iar restul au fost vaccinati.