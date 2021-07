Deputatul Bodea de la USR PLUS il critica pe Ludovic Orban: "Alegerile PNL au devenit o sarbatoare a rusinii nationale, risca sa arunce in aer guvernarea"

"La o zi dupa ce i-a declarat "nevinovati" pe cei doi penali din fruntea administratiei iesene, Costel Tabla Alexe si Mihai Mafia Imobiliara Chirica, infierbantat de alegerile interne din PNL, Ludovic Orban lanseaza un atac grobian la adresa partenerilor de guvernare, despre care spune ca "parca n-ar fi nascuti aici".Dar cei doi hoti de la CJ si Primaria Iasi pe care ii strangeti asa de tare la piept, domnule Orban, unde s-au nascut? Dar "Campionul" pe care Alexe declara ca il iubeste ca pe un tata, desi a facut sex in Primarie cu minore, si pe care PNL Iasi il tine in continuare in brate, unde s-a nascut?", afirma deputatul USR PLUS Iasi, intr-o postare pe pagina sa de Facebook El considera ca "Biserica, credinta, valorile si simbolurile nationale inseamna pentru Orban cat insemnau si pentru Dragnea"."Din gura nationalism de duzina si fariseism, prin fapte - closca peste infractori de drept comun. Alegerile interne din PNL, "Sarbatoarea democratiei" s-au transformat intr-o mare Sarbatoare a Rusinii Nationale, ce risca sa arunce in aer guvernarea.Nu ca ar fi o problema, am vazut din stenograme ca sunt destui prin PNL care viseaza la un guvern sustinut din umbra de PSD , ca doar "asa nu se mai poate", cu ministri precum Catalin Drula , care strica toate combinatiile. Nasoale vremuri am mai ajuns, in care sa nu mai ai doar hoti in functii publice!Dupa asta plange Orban, in timp ce-si indeasa in buzunar batista in care a lacrimat fals dupa iubirea de Biserica si "tarisoara"", mai afirma parlamentarul iesean Marius Bodea.Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie sa sprijine valorile traditionale ale romanilor, precum familia, biserica, satul romanesc, comunitatea, context in care a afirmat ca PNL are niste parteneri de guvernare care de multe ori se comporta ca si cum nu s-ar fi nascut in Romania. Avem niste parteneri de guvernare care de multe ori parca nu s-au nascut aici . Nu i-am vazut la Ziua Drapelului national, nu i-am vazut la momente esentiale in celebrarea a tot ceea ce este simbol al natiunii romane, ca sa nu spun ca nu i-am vazut jurand pe Biblie si nu i-am vazut facand cruce. Noi suntem altfel, noi suntem un partid care este nascut din fibra poporului roman, un partid care tine cont de toata matricea componenta a personalitatii Romaniei, noi trebuie sa fim partidul care are forta si capacitatea de a apara fiecare roman, indiferent unde este el, ca este in Romania sau ca traieste in orice tara din Europa sau din lume", a spus Orban, duminica, la sedinta de alegeri interne din cadrul Organizatiei PNL Bacau.El a mai aratat ca liberalii trebuie sa sprijine valorile traditionale ale romanilor.