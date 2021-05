Emil Boc, dupa anuntul candidaturii lui Florin Citu la sefia PNL: "Este omul care poate duce partidul la nivelul urmator"

"Din punctul meu de vedere, nu cred ca mai este un secret pentru nimeni ma bucur de faptul ca premierul Romaniei, Florin Citu, si-a anuntat candidatura. Cred cu sinceritate ca este omul care poate duce partidul la nivelul urmator, multumindu-i domnului Orban pentru lucrurile bune pe care le-a facut, dar, in politica, intotdeauna, discutam despre viitor, iar Florin Citu poate reprezenta viitorul pentru PNL , cu o echipa puternica cu totii membrii PNL, pentru ca inspira, are proiecte, a demonstrat in actul de guvernare si cred eu ca cu el presedinte PNL si Romania va avea de castigat", a declarat Emil Boc, duminica, la finalul Consiliului National al PNL.El a precizat ca a discutat cu Florin Citu despre proiectele pe care le are in vedere legate de partid Boc a subliniat, totodata, ca lupta interna din partid va fi castigata de PNL, intrebat daca va castiga Citu competitia la sefia formatiunii."Va castiga aceasta lupta Partidul National Liberal, cu Florin Citu presedinte", a completat liderul PNL.Intrebat la ce functie va candida, Boc a spus: "La nicio functie"