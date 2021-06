Reteta de contract public cu dedicatie, marca PNL. Tantarii si capuselele, tot ce-i prisosea Palatului Brancoveanu

DD Deratex a prosperat exact in perioadele in care PNL se afla la putere

Dinu Geani, in atentia ANI pentru avere nejustificata

Dinu Marian Geani a fost numit la conducerea Centrului Cultural Palatele Brancovenesti de catre primarul Nicusor Dan in luna februarie a acestui an. Astfel, institutia pe care o conduce a realizat in 2 iunie, prin achizitie directa, servicii de dezinsectie in valoare de 126.600 de lei. Potrivit datelor publice, contractul prevede patru interventii impotriva tantarilor, una pe luna, pe o suprafata de 150.000 mp.Este singurul contract facut de Geani Dinu pana acum, de cand gestioneaza aceasta institutie. Este un contract cu incredintare directa, la suma maxima permisa de lege Firma care a primit acest contract este DD Deratex Prevent, firma detinuta de Dan Stefan Merean, fost consilier al premierului Orban si prim vicepresedinte PNL Sector 5. La inceputul lunii ianuaria Dan Merean era unul dintre cei 13 consilieri ai fostului premier demisi de catre Florin Citu odata cu preluarea mandatului de prim-ministru.In declaratia de avere publicata la inceputul acestui an, atunci cand ocupa functia de consilier de stat in Cancelaria primului ministru Dan Merean declara un salariu anual de 13.000 de lei incasati de la DD Deratex.Un alt nume liberal asociat cu aceasta firma este Razvan Socolovici, fost administrator al firmei si actualul lider al consilierilor PNL din Consiliul General al Capitalei.Datele publice arata ca DD Deratex a prosperat exact in perioadele in care PNL se afla la putere. Astfel, profitul firmei a depasit doua milioane de lei, in 2012, a ajuns la un varf de circa trei milioane de lei in 2014 si s-a prabusit cand liberalii au parasit guvernarea Ponta, fiind aproape de zero din 2015 pana in 2018.Potrivit Confidas, in anul 2020 DD Deratex a avut o cifra de afaceri de 223.850 de euro, in crestere cu aproape 50% fata de anul precedent si un profit de 76.460 de euro, de doua ori si jumatate mai mare fata de anul precedent. In anul 2018, firma avea o cifra de afaceri de 106.852 de euro si pierderi de 15.103 de euro.Potrivit sursei citate, DD Deratex a incheiat 174 de contracte cu institutiile publice."Din 1992 am renuntat la a mai lucra la stat si am pus temeliile mai multor firme de succes, pe care le-am gestionat din pozitia de asociat sau membru in Consiliul de Administratie.Am gestionat si coordonat sute de oameni si imi este foarte clar ca in orice activitate umana competenta este o calitate esentiala pentru a face performanta", scrie Dan Merean in CV-ul sau la rubrica de competente manageriale.Numit in luna februarie director interimar al Centrului Cultural Palatele Brancovenesti, Dinu Geani a fost acuzat de Agentia Nationala de Integritate de neconcordante intre veniturile realizate si sursele declarate. ANI a constat in anul 2010 o diferenta semnificativa in cuantumul veniturilor realizate de dl. Dinu Geani Marian de 359.811 Lei, intre averea dobandita si veniturile realizate in perioada exercitarii functiei de consilier local in cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 Bucuresti. La momentul respectiv dl. Geani Marian Dinu avea functia de presedinte al PNL Sector 4."In urma evaluarilor demarate la data de 17.11.2010, cu privire la faptul ca domnul Dinu Geani Marian ar fi acumulat, in perioada exercitarii functiei de Consilier local in cadrul Consiliului Local al Sectorului 4, Bucuresti, impreuna cu familia, o avere care depaseste veniturile realizate, s-au constatat urmatoarele: o diferenta semnificativa, in sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, in cuantum de 359.811,26 lei (aprox. 86.761,45 euro), intre averea dobandita si veniturile realizate, in perioada exercitarii functiei de Consilier local in cadrul Consiliului Local al Sectorului 4, Bucuresti", arata Agentia Nationala de Integritate, intr-un comunicat din octombrie 2011 , postat pe site-ul institutiei."Veniturile de natura salariala, realizate in perioada supusa evaluarii, de catre domnul Dinu Geani Marian, impreuna cu sotia sa, doamna DINU Doina Elena, au fost in cuantum total de 212.080,34 lei. Veniturile de natura salariala si disponibilitati banesti obtinute, in perioada 2008-2010, de catre domnul DINU Geani Marian, impreuna cu sotia sa, doamna DINU Doina Elena, au fost de 237.080,34 lei. Averea detinuta, si pentru care au fost identificate parti de natura nejustificata, de catre domnul Dinu Geani Marian, impreuna cu sotia sa, doamna Dinu Doina Elena, conform datelor inscrise in evidentele fiscale, este de 596.891,6 lei", explica inspectorii ANI.