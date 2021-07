Liderul liberalilor din Prahova a trecut în barca lui Cîtu: ”Candidez din partea acestei echipe pentru o funcţie de prim-vicepreşedinte la congres”

"Începând de astăzi, fac parte din echipa lui Florin Cîţu şi voi candida, din partea acestei echipe, pentru o funcţie de prim-vicepreşedinte al partidului la Congresul PNL din 25 septembrie. Cred în nevoia reformării şi modernizării PNL şi sunt sigur că parteneriatul Preşedinte – Guvern – majoritate parlamentară formată în jurul PNL va aduce o viaţă mai bună pentru toţi românii”, a scris Iulian Dumitrescu, pe Facebook Postarea acestuia a fost distribuită de către premierul Florin Cîţu, alături de mesajul "Iulian, bine ai venit în #echipacastigatoare!”.Iulian Dumitrescu şi-a dezvoltat cariera politică în judeţul Călăraşi, iar în urmă cu mai mulţi ani a devenit preşedinte al PNL Prahova. Sub conducerea sa, PNL a câştigat preşedinţia Consiliului Judeţean Prahova la alegerile din 27 septembrie 2020. Pe listele pentru Consiliul Judeţean, Dumitrescu l-a plasat pe loc eligibil pe Dumitru Tudone, venit în Prahova de la Călăraşi, unde a fost secretar general al Consiliului Judeţean Călăraşi. După constituirea Consiliului Judeţean Prahova, fostul secretar general al CJ Călăraşi a obţinut un post de vicepreşedinte al CJ Prahova.Tot sub conducerea lui Iulian Dumitrescu, PNL l-a susţinut pe listele pentru Parlament, pe un loc eligibil pentru Camera Deputaţilor, pe Mircea Roşca, fost lider al PNL Prahova.Roşca a fost condamnat într-un dosar de corupţie, sentinţa în primă instanţă, dictată de un complet de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fiind de trei ani de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea unei infracţiuni de trafic de influenţă, pedeapsă la care se adaugă un termen de încercare de 5 ani.Roşca a fost trimis în judecată de procurorii DNA în februarie 2015. În octombrie 2019, în baza deciziei CCR referitoare la neconstituirea de către Instanţa supremă a completurilor specializate pentru judecarea infracţiunilor de corupţie, apelul lui Roşca a fost admis, stabilindu-se ca procesul să se judece de la zero. CCR a admis în iulie 2019 sesizarea lui Florin Iordache , în calitate de preşedinte delegat al Camerei Deputaţilor, privind lipsa completurilor de trei judecători specializate în fapte de corupţie de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.Tot sub conducerea lui Dumitrescu, PNL Prahova l-a cooptat în echipă pe unul dintre cei mai longevivi primari ai PSD , Marin Voicu, edilul comunei Ciorani. În prezent, Marin Voicu este arestat la domiciliu, fiind inculpat într-un dosar care vizează fraudarea rezultatului alegerilor în toate secţiile de votare din localitate, la scrutinul din 27 septembrie 2020.Săptămâna trecută, marţi, PNL Prahova a prezentat, la începutul conferinţei de alegeri, un clip video în care Iulian Dumitrescu apărea alături de mai mulţi primari liberali din judeţ, alături de mesajul "am învins”. Printre aceştia se numără şi primarul comunei Ciorani.