Lider judetean PNL: De la fuziunea cu PDL, nu am reusit sa mai fim o echipa. Noi punem mai multa pasiune in disputele interne

"In afara de cele doua candidaturi de la nivelul candidatilor pentru presedintele organizatiei municipale, exista un singur candidat pentru fiecare functie. Stiu ca noi, de ani de zile, din punctul meu de vedere prea de multi ani, suntem obisnuiti cu competitii. Din pacate, de foarte multe ori, competitiile interne in partidul nostru se duc la o limita, pe care, din pacate, eu nu am vazut-o de multe ori in competitie cu PSD-ul in campaniile care au trecut, 2020, 2016. Adica noi punem mai multa pasiune in disputele interne decat atunci cand avem alegeri. Filiala noastra, din pacate, din 2014, de la fuziune, nu a reusit sa isi mai gaseasca o liniste, un echilibru. Dincolo de declaratii, dincolo de povesti, nu am reusit niciodata sa mai fim cu adevarat o singura echipa. Asadar, haideti sa fim intelepti, pana trec aceste alegeri. Dupa care, sigur, vom sti cu totii sa analizam ce e mai bine pentru viitorul PNL, la toamna, vreau sa zic", a declarat Catalin Boboc Boboc, care a fost el insusi parte a unui razboi dus in ultimele saptamani intre taberele din PNL Braila (respectiv tabara lui Boboc si tabara deputatului Alexandru Popa), a admis astazi ca din anul 2014, de la fuziunea cu PDL , organizatia PNL Braila "nu a reusit sa-si mai gaseasca linistea; dincolo de declaratii, dincolo de povesti, nu am mai reusit niciodata sa fim o singura echipa".Liderul PNL a vorbit despre faptul ca liberalii braileni "au dezvoltat niste pasiuni" in a se lupta unul cu altul, "iar atunci cand ajungeam la alegeri adevarate - iar competitia noastra adevarata e cu PSD-ul la Braila - noi eram obositi si deja prea patati de propriile noastre noroaie".