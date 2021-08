Biroul Politic Naţional al PNL, convocat prin SMS de către secretarul general Robert Sighiartău. Orban nu a fost consultat

Orban nu a fost consultat de Cîțu

În SMS-ul de convocare a şedinţei BPN, este invocat alineatul 3 al articolului 85 din Statutul PNL, potrivit căruia ”BPN se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui partidului, a mai mult de jumătate din membrii BEx, a mai mult de un sfert dintre membrii săi sau mai mult de jumătate dintre preşedinţii BPJ”. De asemenea, conform surselor citate, mesajul precizează că forul de conducere al PNL este convocat la solicitarea membrilor săi. Aceleaşi surse afirmă că nu a fost o discuţie prealabilă cu preşedintele partidului Ludovic Orban Scopul şedinţei este validarea lui Dan Vîlceanu pentru funcţia de ministru de Finanţe. De altfel, susţinătorii lui Florin Cîţu - Raluca Turcan , Rareş Bogdan, Emil Boc Ciprian Ciucu , precum şi mulţi alţi lideri de filiale liberale - au şi transmis marţi printr-un comunicat că nominalizarea noului ministru de Finanţe, Dan Vîlceanu, propus de premier , este un pas extrem de important şi vor susţine această candidatură, miercuri, în cadrul şedinţei BPN. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni seară că premierul Florin Cîţu nu l-a consultat înainte de a anunţa că îl susţine pe Dan Vâlceanu pentru funcţia de ministru al Finanţelor Publice. Orban consideră normal ca premierul să aibă "o chimie bună” cu ministrul Finanţelor, care este principalul colaborator."Aici, domnul Cîţu utilizează nişte item-uri: competenţă, integritate...Trebuie verificat din perspectiva acestor item-uri pe care le susţine public domnul Cîţu. Aş prefera să nu mă pronunţ pe această nominalizare – şi eu am auzit-o în conferinţă de presă – eu am căutat să am o discuţie cu premierul, să ajungem de comun acord la o propunere pe care să o susţinem amândoi, aşa cum a fost şi propunerea care a venit din partea premierului Cîţu privind fostul ministru de Finanţe şi pe care am agreat-o şi eu şi a agreat-o şi preşedintele, respectiv Alexandru Nazare ”, a afirmat Ludovic Orban, luni seară, într-o emisiune la Realitatea Plus.El a menţionat că i-a propus lui Florin Cîţu să facă o propunere comună care sa fie supusă validării Biroului Politic Naţional."E normal ca premierul să-şi dorească un ministru de Finanţe cu care are o chimie bună, în care are încredere, este firesc asta, v-o spun că e un lucru natural. Un premier, primul ministru care şi-l numeşte îl numeşte ministrul Finanţelor, pentru că ăla e principalul colaborator. (...) Nu cred că acuma e important un vot competitiv în Biroul Politic Naţional. Pentru noi important este să susţinem un ministru de Finanţe care să ne confere garanţia faptului că are capacitatea de a gestiona Ministerul Finanţelor”, a declarat Orban. Premierul Florin Cîţu a anunţat sâmbătă că îl susţine pe Dan Vîlceanu pentru funcţia de ministru al Finanţelor Publice. Dan Vîlceanu a fost ales în iulie preşedinte al PNL Gorj. La acel moment, Cîţu declara: ”Dan este prietenul şi colegul meu, de când am intrat în Parlament, în 2016”.Postul de ministru de Finanţe a rămas vacant din 8 iulie, după revocarea lui Alexandru Nazare, interimatul fiind preluat de către premier.