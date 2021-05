Cine poate duce PNL la victorie in 2024? Orban sau Citu?

Ar putea sa apara un al treilea candidat la acest moment? Greu de crezut, dar nu imposibil

Aceste alegeri interne au o importanta deosebita, deoarece cel care va castiga presedintia va conduce, teoretic, partidul pana in 2025. Viitorul presedinte al PNL trebuie sa isi conduca partidul in alegerile ce vor urma in 2024, an electoral in care se vor cumula atat alegerile pentru presedintele Romaniei cat si cele parlamentare si locale. Va fi un an greu pentru toate partidele, iar de data aceasta vom reveni la tipicul campaniilor din anii 90, cand candidatul la prezidentiale era vioara intai si in lupta pentru parlamentare. Prezidentiabilul era in centru campaniei, el reprezenta varful de lance, strategia campaniei se facea astfel incat sa fie scoase in fata calitatile profesionale si umane ale acestuia.Pana acum, partidele isi nominalizau presedintele partidului si pentru candidatura la presedintia tarii. Atat Traian Basescu , cat si contracandidatii sai, Adrian Nastase sau Mircea Geoana , cat si Victor Ponta si Klaus Iohannis isi conduceau partidul. Pana si Viorica Dancila a fost pentru o perioada scurta presedintele PSD in momentul in care a intrat in lupta pentru prezidentiale.Va putea vreunul dintre cei doi liberali Orban sau Citu sa isi conduca partidul spre victorie in 2024. Are vreunul dintre ei anvergura necesara sa candideze pentru presedintie? Ludovic Orban este un politician care a dus multe batalii, a reusit sa ajunga presedintele partidului, sa preia guvernarea si sa fie premierul Romaniei pentru o perioada. Aici trebuie spus ca daca presedintia partidului a castigat-o prin forte proprii, bataliile electorale ce au urmat si preluarea guvernarii s-a facut cu ajutorul lui Iohannis. Fara implicarea presedintelui la referendum , dar si in celelalte campanii, probabil PNL obtinea un scor mult mai mic. De asemenea, faptul ca presedintele a ales sa fie paratrasnetul guvernului Orban, a oprit din scaderea partidului in alegerile generale de anul trecut.Orban este un om politic cu mare experienta, dar este consumat. S-a erodat atat din cauza crizelor pe care le-a traversat in vremea in care conducea guvernul, dar si din cauza timpului.Se poate vedea in sondaje ca este sub scorul partidului si este greu de crezut ca va mai creste si ca se va putea relansa.Florin Citu este mult mai nou in politica. A fost adus de Alina Gorghiu acum 5 ani. Are privilegiul sa fie premierul Romaniei, dar nu are si toate parghiile politice, tocmai pentru ca nu conduce si partidul. Nu are experienta politica, s-a vazut si in prima criza guvernamentala - demiterea lui Vlad Voiculescu - ca a actionat pripit si nu si-a anuntat colegii de alianta.Citu are o mare problema. Comunica foarte greu, nu are dictie, abia poate fi inteles in momentul in care are o iesire publica. Mai bine citesti o stire scrisa despre ce a spus Citu, decat sa il urmaresti pe acesta in direct. Chiar daca multora ar putea sa li se para banal acest lucru, o problema minora, este exact contrariul. Un lider trebuie sa insufleteasca masele si acest lucru il va face doar folosindu-se de un speech bun.Citu nu are experienta politica, nu este un bun orator, dar este un bun economist. E principala calitate ce ii este atribuita si acest lucru ar putea sa il ajute mai ales in contextul viitor.Spre deosebire de Orban, fiind mai fresh, am putea spune ca premierul actual al Romaniei are sanse mai mari sa creasca, are spatiu electoral si ar putea fi o solutie mai buna, mai ales daca si-ar corecta defectele.Doar ca liderii filialelor, cei care pana la urma fac jocurile la Congres, nu se gandesc neaparat la viitorul partidului, la mizele pe termen mediu si lung, ci mai degraba la beneficiile pe care le-ar putea obtine pe termen scurt.Orban are toate sansele sa castige acest congres , deoarece el are inca parghiile si imparte posturile. Lupta intre el si Citu reprezinta lupta dintre un om care face parte dintr-o echipa si lupul singuratic. De-a lungul timpului, Orban a ajuns sa cunoasca membri simpli din filiale, sa socializeze cu acestia, pe cand Citu inca nu este asimilat de partid , nu este vazut ca unul de al lor, ci doar un om impins de la spate de fosta presedinta a partidului.Chiar daca in ultimul an in PNL s-a creat o opozitie puternica la adresa lui Orban, chiar daca aceasta tabara ar putea sa intoarca jocurile la Congres, pentru multi dintre acestia, Citu nu este o solutie.PNL are o misiune grea. Trebuie sa aleaga intre un om erodat politic si unul care nu are calitati de lider, un "lup singuratic". Orban nu mai are suflu necesar sa castige un rand de alegeri, iar Florin Citu nu are sanse sa castige un Congres.Daca PNL va ramane in aceasta ipostaza si va avea de ales doar intre Citu si Orban, probabil vom vedea un partid din ce in ce mai slabit atat din cauza meciului intern premier -presedinte partid, cat si din cauza certurilor dintre tabere. Nici Orban, nici Citu nu vor putea conduce partidul spre victorie in 2024.