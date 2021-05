Primarul Constantei sustine candidatura lui Citu la congresul PNL: "Un liberal autentic care crede ca piata trebuie sa regleze mecanismele economice si nu statul"

"Premierul Florin Citu a adus Romaniei acea gura de prospetime de care aveam mare nevoie. Reprezinta un suflu nou pentru tara noastra si pentru Partidul National Liberal, este inteligent, bine pregatit si un abil comunicator. De aceea, ma raliez cu toata convingerea mesajului domnului Emil Boc , care a spus despre Florin Citu ca este viitorul PNL . Am incredere in domnia sa pentru ca este un om serios si capabil si pentru ca ne leaga o prietenie din perioada de lupta comuna pe care am dus-o din bancile opozitiei parlamentare", a explicat primarul Constantei.El a precizat ca, datorita valorilor liberale in care crede Florin Citu, tara a trecut atat de bine prin criza sanitara."Am descoperit cu aceasta ocazie un liberal autentic si atent la echilibrele macroeconomice ale tarii, care sustine un stat minimalist si care crede ca piata trebuie sa regleze mecanismele economice si nu statul. Datorita acestei viziuni si a valorilor liberale in care crede Florin Citu tara a trecut atat de bine prin criza sanitara, economia nu s-a destabilizat si chiar a inceput sa creasca, iar inflatia nu a luat-o razna", a mai transmis Vergil Chitac.El a mentionat ca demersul sau in aceasta competitie politica este in favoarea lui Florin Citu si nu impotriva lui Ludovic Orban "Nu in ultimul rand, tin sa precizez faptul ca demersul meu in aceasta competitie politica este in favoarea lui Florin Citu si nu impotriva lui Ludovic Orban. Prin urmare, eu voi incerca sa conving membrii PNL de ce este bine ca partidul sa fie condus de Florin Citu si nu de ce nu este bine sa fie condus de Ludovic Orban, caruia ii recunosc capacitatea si experienta politica. Prin urmare, ii doresc premierului sa continue in acelasi fel si sa ofere luciditate Romaniei pentru un parcurs cu adevarat remarcabil!", a afirmat Vergil Chitac.Ludovic Orban si Florin Citu si-au anuntat candidatura la sefia PNL.