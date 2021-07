Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, reales presedinte al organizatiei locale a PNL

"Obiectivele PNL Oradea au fost si sunt aceleasi cu interesele Oradiei si ale oradenilor. Noi, liberalii oradeni, nu facem politica de dragul politicii. Noua nu ne plac mizele mici, fara legatura cu agenda cetateanului. Mereu ne-am propus si vom continua sa ne propunem ca prin actiunile noastre sa contribuim si mai departe la dezvoltarea accelerata a municipiului Oradea si a judetului Bihor. Suntem mandri de Oradea si este datoria noastra, a echipei PNL Oradea", sa le dam oradenilor si bihorenilor multe alte noi motive de mandrie", a declarat, potrivit unui comunicat de presa, Florin Birta, primarul municipiului Oradea.El a dat asigurari ca eforturile Primariei se vor axa pe generarea de investitii, iar sectorul privat va cunoaste, la randul sau, o dezvoltare tot mai dinamica."Este dovedit faptul ca investitiile tot mai mari din sectorul public atrag alte investitii de anvergura in sectorul privat, benefice comunitatii, in ansamblul ei. Sunt convins ca aceasta spirala pozitiva va genera o dezvoltare sustinuta a orasului nostru, in folosul tuturor" a mai afirmat Birta.Marcel Dragos si Liviu Andrica au fost alesi prim-vicepresedinti, cu 257, respectiv 224 de voturi. Din Biroul Politic Municipal mai fac parte opt vicepresedinti, 15 membri, precum si trezorierul organizatiei.La propunerea presedintelui Florin Birta, secretar general al organizatiei a fost desemnat George Tatar.La eveniment a fost prezent presedintele filialei PNL Bihor, Ilie Bolojan , alaturi de conducerea judeteana a filialei si parlamentarii liberali bihoreni.Organizatia municipala a PNL Oradea va avea 183 de delegati la conferinta judeteana de alegeri a PNL Bihor, ce va avea loc in data de 17 iulie, la Arena Antonio Alexe.