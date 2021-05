Raluca Turcan si-a exprimat optiunea pentru viitorul congres liberal: "Am decis sa il sustin pe Florin Citu in competitia pentru conducerea PNL"

"Un real exercitiu democratic intern va da PNL energia si forta necesare pentru a duce la bun sfarsit reformele asteptate de romani", afirma ea."Este nevoie de curaj in actiunea politica pentru a produce o schimbare de substanta in Romania si de aceea am decis sa il sustin pe Florin Citu in competitia pentru conducerea Partidului National Liberal. Sper sa fie o competitie politica fair-play, cu o dezbatere centrata pe proiecte iar, in final, sa fim uniti, toti membrii PNL, in jurul directiei inainte pe care o decidem la Congres. Ii doresc succes lui Florin Citu si il asigur de sprijinul meu, iar colegilor mei, din partid si de la guvernare, le doresc si ne doresc curaj, sa facem ceea ce romanii asteapta de la noi", sustine Raluca Turcan.Ea afirma ca, "niciodata in ultimii 30 de ani, PNL nu a fost intr-o pozitie mai buna sa schimbe Romania"."Avem doua trimestre de crestere economica, dupa o criza majora de sanatate si economica, pe care inca nu am depasit-o complet. Avem banii europeni din PNRR si un cadru de reforme pe care le-am inceput si pe care, daca gasim curaj sa le ducem la capat, am schimba tara in bine, asa cum nu a fost vreodata posibil in 30 de ani. Avem parteneriatul cu presedintele Iohannis si toata sustinerea de la nivelul Uniunii Europene. Un real exercitiu democratic intern va da PNL energia si forta necesare pentru a duce la bun sfarsit reformele asteptate de romani", adauga Raluca Turcan. Ludovic Orban si Florin Citu si-au anuntat candidatura la sefia PNL.