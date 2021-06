Scandal la PNL Barlad, dupa organizarea de alegeri si invalidarea scrutinului de catre fostul ministru Nelu Tataru

Membrii Biroului Politic al PNL Barlad, in frunte cu presedintele desemnat, Dumitru Boros, primar al municipiului Barlad, sustin ca, de fapt, alegerile desfasurate pe data de 16 iunie au fost corecte si s-au derulat in legalitate, prezentand ca sustinere un document semnat de presedintele PNL, Ludovic Orban , in care se precizeaza ca invalidarea scrutinului a fost facuta fara respectarea statutului partidului, potrivit caruia singurul organism ce se poate pronunta cu privire la validitatea alegerilor este Curtea de Arbitraj. Referitor la informatiile aparute in spatiul public , prin care se incearca dezinformarea membrilor PNL Barlad si a simpatizantilor, va aducem la cunostinta ca in data de 16.06.2021, in perfecta legalitate, a avut loc sedinta de alegeri de nivelul Organizatiei PNL Barlad, presedinte , vicepresedinti, membri, trezorier. Cei care cred in valorile liberalismului, rugam sa nu dea curs solicitarii de a participa la un simulacru de sedinta convocata ilegal. PNL Barlad este organizatia cu cele mai bune rezultate din judet, la nivelul municipiilor si oraselor, obtinute la alegerile locale si parlamentare. Pentru a putea sustine in continuare proiectele domnului primar si ale consilierilor liberali, avem obligatia morala de a face front comun in toate demersurile. Nu va prezentati marti, 22.06.2021, la adunarea convocata ilegal de catre unele persoane care nu sustin interesele Organizatiei PNL Barlad si ale municipiului Barlad", se arata intr-un comunicat de presa transmis de PNL Barlad pe pagina de Facebook a organizatiei. La alegerile de pe 16 iunie s-au inscris in cursa pentru sefia organizatiei barladene primarul municipiului, Dumitru Boros, si Iulian Groza. Boros a obtinut 88 de voturi, Groza a fost votat de doi membri de partid, iar doua voturi au fost nule. Ulterior, alegerile au fost contestate, invocandu-se faptul ca pe convocator nu au fost trecuti anumiti membri PNL.In urma unei decizii semnate de presedintele PNL Vaslui, Nelu Tataru , scrutinul a fost invalidat, fiind anuntata o noua sedinta de alegeri.