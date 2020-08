Comitetul National Executiv al PSD, convocat pentru a discuta ultimele detalii legate de congresul partidului si calendarul motiunii de cenzura

Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va sesiza Curtea Constitutionala cu un conflict juridic intre Guvern si Parlament din cauza depunerii motiunii de cenzura in perioada vacantei parlamentare. El a acuzat PSD de iresponsabilitate si sfidare fata de institutiile statului.Orban a precizat, joi seara, ca sesizarea la CCR va fi facuta vineri."Aceasta chestiune trebuie clarificata. Din punctul meu de vedere nu este constitutionala depunerea de motiuni de cenzura in vacanta parlamentara", a afirmat seful Guvernului.Anterior, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu , a declarat ca va respecta decizia Curtii Constitutionale, in cazul in care Executivul va ataca motiunea PSD, dar ca exista si varianta de a merge la vot cat mai repede. El a spus ca, daca motiunea trece, este exclus ca PSD sa mai voteze un guvern liberal. De asemenea, Ciolacu a exclus si suspendarea presedintelui Klaus Iohannis , ca decizie politica.Liderul interimar al social-democratilor a adaugat ca PSD va propune un candidat pentru functia de prim-ministru, in cazul in care motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va trece in Parlament.La randul sau, liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a spus ca data votului la motiune va fi stabilita, vineri, in CEx, in functie de cati parlamentari pot fi prezenti la dezbaterea si votul in plenul reunit."Decizia se va lua maine. Mai important decat data ca va fi pe 28 august, in ultimele zile ale lui august sau primele zile ale lui septembrie, mai important este sa fie votul la motiune", a explicat Simonis, joi intr-o conferinta de presa la Parlament.In ceea ce priveste Congresul PSD, Eugen Teodorovici, care candideaza la sefia partidului, a inregistrat joi o cerere la Tribunalul Bucuresti prin care solicita amanarea evenimentului pana cand se rezolva litigiul privind anularea unor decizii ale conducerii interimare ilegale a formatiunii.Referitor la aceasta actiune a lui Teodorovici, Alfred Simonis a precizat ca nu doreste sa comenteze probleme interne ale PSD, insa fostul ministru de Finante este "un personaj destul de exotic" si nu ar lua in serios fiecare demers al acestuia.Congresul PSD ar urma sa aiba loc sambata, de la ora 10.00. Eugen Teodorovici si Marcel Ciolacu candideaza pentru sefia formatiunii. In 38 de centre teritoriale vor exista urne unde social-democratii vor vota, secret, pe buletine de vot.