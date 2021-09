10 consilieri locali din Făgăraș, care au lipsit nemotivat de la trei şedinţe extraordinare, vor fi excluși VIDEO

"Vă informez că în această dimineaţă am demarat demersurile pentru excluderea mai multor persoane din Consiliul Local, conform Codul administrativ, Art. 204 alin. (2) lit. e). Zece consilieri locali ai PNL USR PLUS, PSD şi PRO România au lipsit nemotivat de la trei şedinţe extraordinare pe care le-am convocat de îndată astăzi şi ieri. Este o situaţie fără precedent în administraţia publică din Făgăraş. În cursul zilei de astăzi vom formula o adresă prin care solicităm un punct de vedere în acest sens din partea Instituţiei Prefectului, apoi vom continua procedurile prevăzute de lege ", a declarat primarul din Făgăraş.El a menţionat că locurile vacante vor putea fi ocupate de către următoarele persoane de pe listele fiecărui partid Gheorghe Sucaciu a precizat că aceste şedinţe extraordinare au fost convocate tocmai la solicitarea consilierilor respectivi."1 minut şi 5 secunde. Atât au durat ambele şedinţe extraordinare pe care le-am convocat miercuri, 1 septembrie. Pentru că nu s-au prezentat consilierii, şedinţele au fost deschise doar pentru a fi închise. Culmea, le-am convocat tocmai la solicitarea făcută de dumnealor în timpul şedinţei ordinare din 31 august 2021, când s-au abţinut de la vot sau au votat împotriva mai multor proiecte de hotărâri, invocând diverse motive. Aşadar, în această dimineaţă am convocat o nouă şedinţă, dar consilierii au lipsit iar", a transmis primarul.El îi acuză pe consilieri că şi-au propus să blocheze proiecte importante."Şi-au propus astfel să blocheze proiecte importante care vizează funcţionalitatea serviciilor şi dezvoltarea infrastructurii din municipiu: funcţionarea pieţei agroalimentare, construirea unei creşe, dotarea cu incubatoare a Spitalului Municipal, plata firmei care execută lucrările pentru închiderea gropii de gunoi etc. Poate lor li se pare amuzant, dar dezvoltarea şi viitorul oraşului nu sunt o glumă. Jocurile din spatele cortinelor partidelor sunt hidoase, nu haioase", a mai transmis Gheorghe Sucaciu.