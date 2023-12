Gheorghe Nichita, suparat ca alesii locali nu sunt ascultati in PSD

Vicepresedintele PSD, Gheorghe Nichita, primarul Iasiului, a afirmat vineri, in cadrul sedintei Ligii Alesilor Locali ai PSD, ca partidul nu acorda suficienta apreciere si importanta alesilor locali si a cerut ca acestia sa aiba o reprezentare concreta in conducerea partidului.

"Am mai avut Liga aceasta (a alesilor locali, n.r.), a mai functionat in decursul anilor si am infiintat-o atunci cand am avut nevoie de ea electoral, cand am avut nevoie ca sa dam mesaje politice, cand am avut nevoie sa sensibilizam primarii in teritoriu si sa le aratam cat de multa importanta le acordam lor.

Dupa aceea, daca am intrat la guvernare, Liga nu a mai avut cuvantul in partid, Liga a inceput sa nu mai functioneze ca un instrument politic al partidului", a spus Nichita.

Primarul Iasiului a solicitat ca alesii locali ai PSD sa aiba reprezentanti in cadrul BPN si a CEx.

"Pilonii partidului nu doar in opozitie, cat si cand suntem la guvernare, sunt consilierii locali, cei judeteni si primarii (...) Am momente cand sunt foarte nemultumit de maniera in care ni se acorda importanta sau de maniera in care ni se acorda respectul necesar pentru munca care o facem.

Am observat in decursul anilor oameni care au ajuns in alte zone ale politicului, s-au bazat pe primari si dupa aceea au incercat sa-i duca in derizoriu", a mai precizat vicepresedintele PSD.

Nichita a tinut sa sublinieze ca liderii centrali care ajung in Guvern nu ar trebui sa se considere mai presus decat cei din administratia publica locala.

"Nu inseamna ca daca am fost ales parlamentar si ajung ministru atunci inseamna ca sunt superiorul celor care sunt in administratia publica locala. Nu sunt, trebuie sa fiu colaboratorul lor", a mai afirmat liderul PSD, starnind aplauzele celor prezenti.

