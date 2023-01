Iulian Fota: Responsabilitatea Holocaustului este a lui Ion Antonescu

Consilierul prezidential pentru Securitate Nationala, Iulian Fota, a afirmat vineri, in cadrul unui simpozion international, ca responsabilitatea pentru crimele impotriva evreilor ii apartine maresalului Ion Antonescu.

"Ura ca politica de stat nu poate fi acceptata intr-o Romanie care este membra a Uniunii Europene si a comunitatii internationale. Responsabilitatile pentru evenimentele acelea sunt foarte clare. Responsabilitatile sunt ale conducatorului statului de atunci, ale lui Ion Antonescu si logica este foarte clara: nu poti sa accepti un conducator care a omorat, a deportat, a umilit cetateni fie ca erau evrei sau romi.

Din pacate, in anii '40 aceste lucruri teribile s-au intamplat si ca atare politica oficiala a statului roman in ultimii ani a fost de acceptare a responsabilitatii pentru acele vremuri, pentru acele momente, pentru ca documentele si arhivele aici nu mint si de a construi acele elemente institutionale si de atitudine care sa garanteze ca astfel de lucruri in Romania nu se vor mai intampla niciodata", a declarat Iulian Fota la simpozionul international "Gropile comune ale Holocaustului" organizat la Bucuresti, informeaza Agerpres preluat de Evenimentul Zilei.

Consilierul prezidential a adaugat ca politica statului roman va continua pe coordonate de informare, educare, explicare si de consolidare a unei atitudini civice care sa nu mai permita ca astfel de atrocitati sa se mai intample.

Ads

"Nu e o intamplare ca predarea istoriei Holocaustului si primii pasi in Romania in aceasta zona au fost facuti de institutii militare. Colegiul National de Aparare e prima institutie care s-a deschis catre astfel de cursuri. Ulterior, sistemul de securitate nationala prin deschiderea arhivelor, sprijinirea unor activitati si-a conturat un rol ca si componenta a politicii statului. Acest lucru arata clar antiteza intre ce am facut din pacate acum 70 de ani si cat de responsabili si europeni suntem astazi", a mai spus consilierul prezidential Iulian Fota.

Ads