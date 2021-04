Primarul Iasiului anunta ca intra in greva japoneza din cauza USR PLUS: "E o mizerie ce au facut. Merita tot dispretul nostru"

Primarul Iasiului Mihai Chirica a anuntat ca de luni intra in greva japoneza, dupa respingerea bugetului local de catre consilierii locali, el avertizand totodata ca si sindicatele din institutiile subordonate primariei ar putea declansa proteste.Mihai Chirica a afirmat vineri, 23 aprilie, intr-o conferinta de presa, ca pentru prima data in ultimii 30 de ani bugetul Iasiului este respins in plenul Consiliului Local, el acuzand USR PLUS ca a dovedit "cinism si rautate"."De luni, intru in greva japoneza impotriva USR PLUS. Sindicatele din institutiile subordonate primariei ne-au contactat. Vor incepe sa-si arate dezaprobarea fata de ceea ce a facut USR PLUS. Conducerea USR merita tot dispretul nostru. Este o adunatura de oameni. Nu mi-e frica de voi. Stimata doamna Cosette Chichirau, sa va fie rusine!", a declarat primarul Iasiului, Mihai Chirica.Edilul iesean a spus ca nu va lasa ca USR PLUS sa calce orasul in picioare, Chirica afirmand ca "la Iasi este razboi, nu disputa politica"."E o mizerie ce au facut. Sunt un partid anti-national. Dragnea a fost o minciuna pe langa ce sunt cei din USR PLUS. Va trebui sa vedem ce facem cu ei. Isi bat joc si de mine, si de oras", a afirmat Mihai Chirica.Primarul Iasiului a precizat ca nu va accepta sa mai aiba vreun dialog cu deputatul Cosette Chichirau pana la finalul mandatului sau.Proiectul de buget al municipiului Iasi a fost respins, joi seara, la capatul unei sedinte tensionate de consiliu, care a durat aproape opt ore. Au votat in favoarea proiectului cei 11 consilieri locali PNL si doi de la PMP, pentru trecerea bugetului fiind necesare 14 voturi. Reprezentantii PSD au parasit sala in momentul votului, in timp ce consilierii USR PLUS s-au abtinut.