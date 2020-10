Conflict intern in PNL Timis, dupa castigarea alegerilor. Noul presedinte al CJ vrea sa scoata de pe lista patru consilieri judeteni

Potrivit sursei citate, Alin Nica le-a cerut unor consilieri judeteni, impusi de Nicolae Robu si alesi pe lista PNL, sa se retraga. In caz contrar, sustine Nica, cei patru isi vor pierde mandatele prin retragerea sprijinului politic si excluderea din partid , a declarat Alin Nica.Alin Popoviciu, fost secretar general al PNL Timis, a declarat pentru adevarul.ro ca nu are niciun motiv sa faca un pas in spate, asteptand sa i spuna motivele pentru care nu mai este sustinut sa ramana pe lista de consilier a CJ Timis., a declarat Popoviciu pentru adevarul.ro Potrivit sursei citate, Calin Roman, Nicolae Bitea si Cosmin Buboi nu au putut fi contactati pentru a spune daca se vor retrage sau nu de pe lista de consilieri judeteni a PNL.