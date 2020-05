Daca nu pot fi ingradite drepturile fundamentale decat prin lege, ce ne-am face in cazul unui accident nuclear? Interviu

O intrebare a tot revenit in dezbaterea publica din ultimele saptamani: La ce sunt bune ordonantele de urgenta, daca trebuie sa apelezi la lege si nu poti apela la ele tocmai atunci cand ai cu adevarat o urgenta, ca in cazul acestei pandemii de COVID-19?

Dar de ce nu poate o OUG sa afecteze drepturile si libertatile fundamentale, chiar daca e o urgenta evidenta, acceptata de toata lumea?

Sunteti unul dintre cei care au lucrat la elaborarea actualei Constitutii. Explicati-ne de ce a fost introdusa aceasta subliniere, ce s-a avut in vedere. Dati-ne cateva exemple, ce s-ar putea intampla rau?

Dar acum suntem tara membra a UE, a NATO, nu mai suntem in comunism.

Un alt subiect intens dezbatut saptamana trecuta a fost propunerea liderului deputatilor PNL prin care se incalca Constitutia pentru ca legea privind starea de alerta sa intre in vigoare imediat, nu dupa trei zile, asa cum scrie in legea fundamentala. Explicati-ne ce e cu acel termen de trei zile impus in Constitutie.

Un alt subiect intens discutat pe retelele sociale este: De ce nu se mai instituie acum carantina pentru cei care intra in tara? E o decizie politica sau exista vreun impediment legal?

Deci nu are legatura cu faptul ca nu mai suntem in stare de urgenta, ci am trecut in stare de alerta, cand nu li se mai poate impune carantinarea?

Dar sa ii bagi in carantina pe cei veniti din strainatate ai dreptul?

Tinand cont de experienta COVID-19, va invit sa privim spre viitor. Presupunand ca ar avea loc, sa zicem, o catastrofa, un accident nuclear la Cernavoda (nu un atac armat extern, care are alte reglementari) si Guvernul e nevoit sa ia masuri rapide ca sa protejeze populatia, va trebui sa stea tot dupa Parlament, sa se reuneasca, sa adopte legea de restrangere a unor drepturi, asa cum prevede Constitutia? Ce se poate face totusi intr-un astfel de caz?

Legile acestea trebuie facute inainte sa se intample ce s-ar putea intampla

Asta asta ar presupune sa avem un Parlament 'profesionist', daca putem sa spunem asa...

Ziare.

com

Introducerea starii de alerta pe teritoriul Romaniei din cauza COVID-19 a generat ample dezbateri pro si contra posibilitatii de a face acest lucru prin ordonanta de urgenta sau prin alte acte administrative ale Executivului. Multi au descoperit abia acum ca in Constitutie exista doua articole care blocheaza posibilitatea comiterii unor abuzuri din partea puterii executive, reprezentate in Romania de Guvern si de presedinte:Insa tot art. 115 prevede si ca "(".Invitat desa descifreze pe intelesul tuturor aceste prevederi constitutionale,explica rostul restrictiilor mentionate mai sus, precum si al intervalului minim de 3 zile obligatoriu intre publicarea unei legi si intrarea ei in vigoare, subliniind apasat, inca o data, ca "Statul de drept trebuie sa functioneze si in stare de urgenta, si in stare de necesitate, si in stare de alerta, si in stare de razboi sau in orice alta imprejurare".Ordonantele de urgenta nu mai sunt bune pentru ca incepand din 1990 incoace toate guvernele au compromis ideea, au dat sute de ordonante in fiecare an. Iar Parlamentul nu intotdeauna a avut timp sa le aprobe (Constitutia spune ca OUG-urile trebuie aprobate de Parlament).Unele s-au aprobat chiar dupa 4-5 ani, cum este si cazul acestei OUG 1/1999, care a aparut si in aceasta situatie de urgenta, si care a fost aprobata de Parlament in 2004, adica dupa 5 ani!Va dati seama ca o OUG produce efecte 4-5-10 ani si apoi Parlamentul poate sa o respinga, dupa atata vreme. Ce se intampla cu toate efectele produse? Nimeni nu ne gandeste la asta, toti lucreaza asa, din 'goana calului'...Asa scrie in Constitutie, ca prin ordonante de urgenta nu pot fi afectate drepturi si libertati fundamentale. Daca poporul vrea sa ii afecteze Guvernul drepturile ori de cate ori are chef, n-are decat sa schimbe Constitutia 'Domnul Popor'.Statul de drept trebuie sa functioneze si in stare de urgenta, si in stare de necesitate, si in stare de alerta, si in stare de razboi sau in orice alta imprejurare. Asa scrie in Constitutie. Nu putem sa facem abstractie de legi si de Constitutie in nicio situatie. Daca asa scrie in Constitutie (si Constitutia a fost votata de popor de 2 ori pana acum!), asa trebuie facut.Va spun asa: In Constitutia Romaniei din 1965 drepturile si libertatile fundamentale erau inscrise, dar nu le respecta nimeni. De aceea, trebuie scris clar intr-o LEGE, ca sa nu vina un sef de stat care arata cu degetul ce trebuie facut.Suntem stat de drept, si? Am avut atatea situatii in care au fost incalcate drepturile si libertatile fundamentale. Au fost foarte multe, uitati-va la deciziile CCR prin care s-au declarat anumite legi neconstitutionale sau ordonante tocmai pentru ca au afectat drepturi sau libertati fundamentale.Si nu ne referim doar la, ne referim si la, de exemplu. Cum ar fi daca ar da Guvernul o ordonanta prin care vrea sa introduca pedeapsa cu moartea pentru cel care nu poarta masca, sa zicem? Ar fi in regula?Sau, dar si altele. Mai avem un text in Constitutie care vorbeste despre libertatea muncii -nu poate fi ingradit (art.41). Daca dai o OUG sau o hotarare de guvern prin care spui 'Stai acasa!' i-ai ingradit dreptul la munca?Sau, si mai sunt si altele.Am mai spus si saptamana trecuta: Nu se putea asa ceva. Constitutia spune ca o lege intra in vigoare dupa trei zile de la publicare in Monitorul Oficial pentru caEste un principiu al dreptului care spune ca ''. Deci daca legea a intrat in vigoare azi-noapte la ora 12 (ca acum asa intra legile in vigoare...) si tu dimineata comiti o contraventie sau o infractiune prevazuta de acea lege, tuDe aia trebuie sa se astepte trei zile cu intrarea in vigoare a legii. De aceea, legea e publicata in Monitorul Oficial, iar eu am dreptul sa o citesc acolo, nu sunt obligat sa ma uit pe site sau la televizor,Este o decizie politica, nu vad care ar fi impedimentul legal. Asa au hotarat. Aceste lucruri tin de acel Comitet National pentru Situatii de Urgenta, ei sunt cei care stiu ce se intampla cu pandemia, daca se mai impune sau nu se mai impune carantinarea celor care intra in tara.Nu. Iar, nici daca e stare de urgenta, nici daca nu e, pentru ca tot amarata asta de Constitutie scrie ca cetatenii romani au dreptul sa plece si sa se intoarca oricand doresc in tara. (art.25).Da, daca prin lege este instituita aceasta modalitate, se poate, pentru ca ne intoarcem la Constitutie, care spune ca libertatile pot fi restranse prin lege.Am auzit pe unii avocati vorbind la televizor si spunand ca nu e adevarat, ca nu numai prin lege se pot restrange drepturile. Eu ii sfatuiesc sa mai citeasca. Si sa nu prezinte opinii, ci sa spuna ce scrie in Constitutie.Iar Curtea Constitutionala are o practica vasta din acest punct de vedere.(Doamne fereste!). Asta trebuie facut si asta e marea problema: ca astfel de legi trebuiau facute demult.Constitutia are 29 de ani si acolo scrie, de exemplu (la art. 44) ca. Pai, faceti legea si spuneti clar ce inseamna asta! Nu atunci cand dai cu capul de grinda te apuci sa faci legea sau sa o cauti (ca nici nu stii ca nu exista, tu te apuci sa o cauti...).Nu, Parlamentul nu e profesionist si n-o sa fie, sau mai bine spus inca nu avem profesia de parlamentar. In alte tari sunt astfel de oameni, la noi sunt putini care au vechime si experienta parlamentara si, din pacate, ei de cele mai multe ori nu sunt la putere.Dar sunt alte institutii ale statului care ar putea sa faca asta.Sa ia Constitutia de la articolul 1 pana la 152 si sa vada unde scrie ca 'se reglementeaza prin lege' si