2020: o fotografie a lumii noastre

Anul 2020 dovedeste, inca o data, ca tot ceea ce pare cladit spre a dura poate fi alungat de unda seismica a istoriei, lasand loc viitorului in care recunoastem imaginea trecutului familiar. Fricile sunt, intotdeauna, ratiunea ce justifica supunerea. Fanatismul este, intotdeauna, alternativa ce triumfa in fata luciditatii. Lasitatea este, intotdeauna, victorioasa in fata curajului. Demagogia este, intotdeauna, mai elocventa decat echilibrul cuvintelor asezate. Revolutia este, intotdeauna, preferata organicitatii modeste a evolutiei.Masificarea este, intotdeauna, mai puternica decat individul-parte din comunitatea sa si solidar cu un patrimoniu al traditiei. Arbitrarul este, intotdeauna, biruitor in fata domniei legii si separatiei puterilor in stat. Toate acestea sunt lectiile pe care anul 2020 le lasa ca mostenire celor care mai au curajul de a gandi in contra curentului, nesupusi logicii infricosarii si inregimentarii.2020 confirma ca viitorul in care traim si pe care incepem sa il cunoastem sta sub dublul semn al lui "O mie noua sute optzeci si patru" si al " Mandrei lumi noi". Spectrele lui Orwell si ale lui Huxley bantuie vremurile in care statul ramane, indiferent de ipostaza in care se intrupeaza, cel mai redutabil inamic al libertatii individuale. Ochiul atoatestiutor se intalneste cu ambitia de a ameliora umanitatea, daca nu prin inginerie genetica, macar prin conditionare ideologica. Totalitarismul si paternalismul salvationist sunt chipurile in care statul de azi se insinueaza in viata omenirii.In China comunista, celebrata de tovarasii de drum ca un miracol, tehnologia ofera dictaturii instrumentele prin care nu doar ca poate elimina libertatea, dar poate eradica orice forma de revolta potentiala. Mai mult decat autocratia lui Putin, China populara este proiectul ce ilustreaza vocatia orwelliana a totalitarismului. Controlul ajunge pana in intimitatea vietii sociale, actionand cu precizia inumana a unui altogoritm. Cei care nu se supun dispar in oceanul de date, ca si cum nu ar fi existat.Retelele sociale nu sunt mai putin ambitioase in incercarea lor de a ordona, de a disciplina, de a domestici. Imaginea de poster publicitar ascunde alienarea, atomizarea, disparitia liberului-arbitru, atrofierea sentimentelor. Universul de aici gazduieste un vast experiment de reeducare antropologica. Omul se topeste in masa remodelata cu gandul la egalitate, dreptate sociala, ratiune.Pandemia a oferit statului, indiferent de tiparul ideologic, ocazia de a-si exersa, din nou, reflexele sale de interventie, supraveghere, control si conditionare sociala. Starile exceptionale, ce pareau a fi un capitol de istorie constitutionala, au devenit cotidianul atator societati. Starile exceptionale au erodat libertatea dramatic, iar acest proces ireversibil de crestere al statului creeaza punctul de pornire al unui viitor al intruziunii si al disciplinarii.Argumentul protejarii sanatatii permite extinderea autoritatii statului dincolo de limitele rezonabile ale proportionalitatii. Omul devine un subiect administrat birocratic, iar apelul la stiinta mantuitoare permite politicienilor sa restranga spatiul de libertate, pas cu pas, in numele sigurantei si al binelui comun.2020 poate fi primul an din acest viitor imposibil de evitat. Intalnirea dintre frica, expansiunea statului, masificare, rafinare tehnologica poate fi una fatala libertatii. Sinteza de Orwell si de Huxley nu mai are trasaturile clasice ale dictaturilor din veacul trecut. Ea inseamna un sistem proteic si adaptabil, capabil sa se hraneasca din temerile pe care statele insele le alimenteaza. Sinergia dintre stat, retelele sociale si media nu este mai putin nelinistitoare: criticii nu vor mai fi eliminati, pentru ca vocile lor se vor fi pierdut in cacofonia postarilor si a comentariilor. Masificarea va fi inlaturat riscul revoltei.2020 este aceasta fotografie in care putem citi semnele timpurilor viitoare. Dincolo de pandemie, ceea se afla in cauza este profilul umanitatii insesi. O omenire educata pavlovian si abandonata statelor omnipotente, spre a fi ocrotita si salvata, iata un posibil drum care se desprinde din acest an. Luciditatea poate deveni, in acest viitor, la fel de subversiva ca si libertatea insasi.