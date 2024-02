Ludovic Orban: Constitutia nu trece. PSD nu e entuziasmat sa o sustina

Deputatul PNL Ludovic Orban a declarat ca referendumul de modificare a Constitutiei nu va trece nici daca se va desfasura pe parcursul unei saptamani si ca cei din PSD nu par prea incantati sa-l sustina.

"Si daca referendumul dureaza o saptamana, nu voteaza 50% plus 1. Consider ca referendumul pentru Constitutie e o greseala politica, europarlamentarele nu aduc prea multa pasiune in societatea romaneasca si nici modificarea Constitutiei. Nu poti sa mobilizezi la vot 50 la suta plus 1", a spus Orban pentru Ziare.com.

Fostul ministru al Transporturilor a declarat, intrebat ce crede despre faptul ca mai multi lideri ai PSD au spus ca referendumul trebuie sa se desfasoare intr-o singura zi, cand asta reduce sansele de adoptare, a raspuns: "Nu pot sa-i suspectez ca au facut-o ca sa pice, dar nu par foarte entuziasmati de sustinerea proiectului de revizuire a Constitutiei."

La scurt timp dupa ce a facut aceste declaratii, premierul Victor Ponta a declarat ca e posibil ca referendumul sa se desfasoare, totusi, intr-o singura zi.

USL a decis la inceputul anului ca referendumul pentru revizuirea Constitutiei sa se desfasoare in acelasi timp cu alegerile europarlamentare, in mai. Textul revizuit e aproape gata si urmeaza sa treaca prin Parlament si pe la celelalte institutii abilitate sa faca observatii.