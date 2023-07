Noua Constitutie - sursa de abuz sau santaj (Opinii)

Noua Constitutie a trecut de comisia parlamentara. A primit si un aviz pozitiv cu corectii recomandate de catre Consiliul Legislativ, iar acum asteapta avizul Curtii Constitutionale.

Pana cand Curtea Constitutionala se va pronunta, as vrea sa analizam cateva prevederi extreme de controversate introduse in noua Constitutie.

Una dintre ele este deja obligatia oricui de a se prezenta in fata unei comisii parlamentare pentru audiere.

Initial, obligativitatea se referea la oricine, si asta includea judecatorii si procurorii, ministrii si chiar presedintele tarii. Prevazand faptul ca o astfel de formulare nu ar putea trece de avizul CCR, comisia parlamentara de revizuire a Constitutiei a restrains lista de prezenta obligatorie la audieri la persoane care nu fac parte din puterea judecatoreasca sau executiva.

Chiar si asa prevederea respectiva poate genera abuzuri, si o sa explic in continuare de ce.

In democratiile consolidate, prezenta in fata unei comisii parlamentare pentru audiere este obligatorie pentru persoane fizice sau institutii, cu respectarea echilibrului puterilor in stat.

De exemplu, in ziua de azi, congresul american poate chema pe cineva la audieri in urmatoarele situatii:

Un congressman american este suspectat de fapte de coruptie sau moralitate indoielnica si este chemat la judecata la comisia de etica. Comisia are dreptul sa cheme martori si sa investigheze acuzatiile si sa propuna sanctiuni in cazul in care faptele se dovedesc adevarate. Multi congressmeni demisioneaza inainte de a ajunge la judecata comisiei de etica. Comisia respectiva actioneaza separat de alte institutii ale statului care pot investiga aceeasi situatie. Puterea executiva pune in miscare unele decizii controversate care provoaca efecte nedorite, iar congresul investigheaza cauzele problemelor. Daca se constata probleme de legalitate, justitia este cea care transeaza problema. Altfel, legi ar putea fi modificate sau adaugate pentru eliminarea unor deficiente. Congresul ia in considerare legi noi si este nevoie de experti independenti care sa le spuna care ar fi consecintele unui curs de actiune sau altul.

In general, chemarea in fata unei comisii parlamentare de ancheta americane e un lucru pozitiv, cu exceptia faptului ca si in ziua de azi comisiile parlamentare pot fi folosite pentru doborarea adversarilor politici.

Nu de putine ori puterea executiva americana si cel putin una din camera sunt de culori diferite, iar comisiile parlamentare pun sub lupa orice fel de actiune executiva cu speranta sa gaseasca ceva care sa poata fi pus pe spinarea adversarilor politici.

De notorietate a fost cazul atacului asupra consulatului american din Benghazi, unde si-au pierdut viata patru americani. O comisie controlata de republicani in Casa Reprezentatilor a pornit o vanatoare de vrajitoare impotriva secretarului de stat american Hillary Clinton, un potential adversar prezidential de temut in 2016, vanatoare care nu s-a terminat nici in ziua de azi si asteapta decizia justitiei americane.

Daca pana si astazi comisiile parlamentare pot fi folosite pentru hartuirea adversarilor politici, in trecut a fost si mai rau.

Pentru cine a trait in anii '50-'60 comisia parlamentara a lui Joseph McCarthy este un exemplu viu despre cum o comisie parlamentara de ancheta poate comite abuzuri in serie impotriva tututor oponentilor, politici si nepolitici.

Sub pretextul protejarii SUA de influentele comunismului McCarthy a pornit o campanie intreaga de investigare a unor persoane publice sau private acuzandu-le de apartenenta la Partidul Comunist American. Desi dovezile erau practic inexistente, multi oameni publici au fost discreditati sau chiar trimisi la inchisoare.

Pana la urma McCarthy a fost discreditat el insusi, mergand prea departe cu tacticile parlamentare, iar abuzurile au fost indreptate de justitia americana.

De aceea, situatiile in care o persoana este chemata in fata unei comisii parlamentare de ancheta sunt foarte bine documentate in legislatia americana, tocmai pentru a preveni abuzurile parlamentare promovate de McCarthy.

Chiar si in lipsa procurorilor, judecatorilor, ministrilor si presedintelui din fata unei comisii parlamentare de audiere, sunt destule persoane care poti fi abuzate de parlament.

In primul rand pot fi abuzati oameni de afaceri care sunt in competitie de afaceri cu membri ai parlamentului roman.

In al doilea rand, e o pozitie perfecta de pus un capastru pe presa, cu directorii de mass-media independenta chemati in fata unei astfel de comisii parlamentare ca sa fie intimidati si redusi la tacere.

Nu in ultimul rand, opozantii politici si personalitatile independente pot fi intimidate prin chemari repetate in fata comisiilor parlamentare.

La final, nu e nimic neconstitutional sa chemi oameni in Parlamentul Romaniei pentru audieri. Insa motivele pentru care sunt chemati trebuie sa fie legale, documentate iar sedintele de audiere sa fie publice.

Altfel, drumul spre abuz sau chiar santaj ordinar este deschis.

