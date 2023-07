Parabola "intelectualilor lui Basescu" (Opinii)

Festivitatea de decorare a mai multor personalitati ale intelectualitatii romanesti care a avut loc vineri la Cotroceni s-a transformat, cu sau fara voia actorilor prezenti, intr-o minunata parabola pentru intelegerea intregii perioade postdecembriste.

In opinia mea, cuvintele rostite si contextul politic in care a avut loc evenimentul explica inca o data, daca mai era nevoie, care au fost fortele care au pus in miscare politica ultimilor zece ani si cum a evoluat societatea romaneasca pana in momentul de fata.

Cred ca Andrei Plesu are de ce sa fie mandru. Parabola care se desprinde din dialogul purtat de Gabriel Liiceanu si Traian Basescu la Cotroceni e pe masura dimensiunii culturii impuse de grupul de intelectuali apropiati presedintelui.

In schimbul de cuvinte dintre cei doi am vazut tot adevarul de care am nevoie pentru a intelege cum s-au ajutat, influentat si modelat cele doua entitati. Nu in ultimul rand, insa, recunoasterea infratirii in spirit dintre cele doua grupuri exact in contextul radicalizarii discursului de campanie, unde fascismul a fost scos din sertarele bibliotecilor pentru a atrage lumea la vot, ofera si cheia in care trebuie judecata dimensiunea morala a carturarilor.

"Fac parte din acei carora li s-a lipit eticheta de 'intelectual al lui Basescu' si as vrea sa spun cu aceasta ocazie ca ati fost la inaltimea unei bune parti a intelectualitatii din tara asta. Asta inseamna tocmai ca s-au recunoscut cu valorile lor in activitatea dumneavoastra. Timp de 10 ani, cat ati fost, sunteti presedintele Romaniei, nu ati facut decat sa ne asezati pe drumul pe care noi, cei care credem care e binele in chip matur al Romaniei, trebuia sa ne asezam. Si pentru asta va multumim" - Gabriel Liiceanu.

Asadar, pentru mine este evident ca, prin discursul lui Liiceanu de la Cotroceni, intelectualii care au primit decoratii si-au manifestat mandria ca "sunt" ai lui Basescu, in ciuda mesajului care bate mai departe si vrea sa patrunda dimensiunea istorica. Altfel spus, presedintele le-a aratat Calea, iar ei l-au iluminat pe Traian cu Adevarul.

Viata e restul ce a rezultat din melanjul de oportunism, ipocrizie si credinta sincera intr-un set de valori comune definit de un neoconservatorism care, de exemplu, in perioada 2010-2012 a nascut politici sociale de o duritate extrema. Intelectualii l-au inspirat si l-au spijinit pe presedinte si atunci, chiar daca tacit si nu public, asa cum au facut-o si in 2009.

Vineri, consider ca ei s-au lasat din nou folositi intr-un moment politic in care Traian Basescu trebuia sa puncteze si a reusit sa ia fata in lupta cu "fascistii" lui Victor Ponta. Dincolo de faptul ca s-au lasat folositi si acum, asa cum au mai facut-o in trecut cand a fost nevoie de ei, in opinia mea, "intelectualii lui Basescu" au salvat inca o data imaginea presedintelui.

Pacat ca au facut-o printr-un elogiu care aminteste de alte vremuri si care le pune intregul discurs sub semnul partizanatului politic. Din poza de la Cotroceni, mi se pare ca Traian Basescu iese cel mai bine - un fost comandant de nava care a pus pe drumul "cel bun" intelighentia romaneasca. Nu e deloc putin.

Din pacate, aceasta nici macar nu e o capcana a istoriei, este, zic eu, doar limita oportunismului si varful ipocriziei atinse de intelectualitatea postdecembrista.

