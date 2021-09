Liderii USR PLUS, invitaţi la Palatul Cotroceni pentru o discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema crizei politice SURSE

Surse din cadrul alianţei au declarat că atât Dacian Cioloş, cât şi Dan Barna, au primit invitaţia de a merge marţi la Palatul Cotroceni, pentru discuţii privind criza politică declanşată în urmă cu câteva zile.Conform surselor citate, cei doi lideri USR PLUS iau în calcul să dea curs invitaţiei.Luni, premierul Florin Cîţu a fost la Cotroceni, pentru discuţii cu preşedintele Klaus Iohannis pe aceeaşi temă.Demersul preşedintelui are loc în condiţiile în care relaţiile dintre USR PLUS şi PNL devin pe zi ce trece mai tensionate, iar perspectiva unei reconcilieri pare tot mai îndepărtată, luni după-amiază fiind vehiculată inclusiv varianta demisiei miniştrilor USR PLUS.