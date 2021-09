Cîţu despre declaraţiile lui Moşteanu: ”Să vii să ne acuzi pe noi de USL arată multă ipocrizie”

”Mi se pare hilar acest comentariu. Când te asociezi cu un partid extremist, cu un partid care vrea să ducă România în braţele Rusiei, un partid care aduce aminte de fascism, de tot ce este mai negru în istoria României, să ai seninătatea să ieşi în faţa românilor să vorbeşti de altceva, noi nu suntem alături, noi nu negociem cu nimeni, suntem un partid care stă pe propriile picioare, nu ne dăm propriul guvern jos. Iarăşi, când iei metodele lui Dragnea şi îţi dai propriul guvern jos, să vii să ne acuzi pe noi de USL, arată multă ipocrizie”, a declarat Florin Cîţu, sâmbătă, la Timişoara.Flroin Cîţu a declarat că românii văd, prin aceste declaraţii, că cei de la USR PLUS au făcut o greşeală.”Românii văd, prin aceste declaraţii că colegii noştri au făcut o greşeală şi încearcă să iasă din ea. Eu, în continuare spun că soluţia pentru a ieşi din această situaţie este simplă: nominalizarea unui nou ministru al Justiţiei. Suntem pregătiţi să stăm din nou la masă, să discutăm, să mergem mai departe pentru că România mai are nevoie de o guvernare”, a declarat Florin Cîţu.Premierul a adăugat că românii au alte priorităţi.”Sunt lucruri importante pe care le facem în această perioadă, aprobarea PNRR , OUG pentru rectificarea bugetară, OUG pentru a compensa o parte din factura românilor în această iarnă. Acestea sunt lucrurile care contează pentru români. Pe mine mă întristează să văd colegi de la USR lângă un partid extremist, dar pentru români contează factura din această iarnă, pentru români contează PNRR, să vină bani, să dezvoltăm comunităţi”, a declarat Cîţu.Liderul deputaţilor USR PLUS Ionuţ Moşteanu a afirmat că d e la şedinţa de sâmbătă dimineaţă a Birourilor permanente reunite ale Camerei şi Senatului au lipsit iar liderii PNL şi PSD . „Pare că USL revine în forţă”, a adăugat el.