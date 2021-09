Ioana Mihăilă, conferință de bilanț, după ce a demisionat de la Ministerul Sănătății VIDEO

„Acum 4 luni, la preluarea mandatului, ne-am stabilit 3 priorități, pe lângă gestionarea pandemiei: fonduri europene, reforma spitalelor”, a spus Ioana Mihăilă.Declarațiile fostului ministru:- am reușit să deblocăm și să demarăm măsuri pentru cele trei priorități-spitalul regional de la Iași - contractul a fost semnat cu BEI în aprilie- la Cluj, contractul de finanțare se va semna în luna octombrie- La Craiova în 2022- am deblocat proiectele de construire a celor 3 centre de mari arși- la Timișoara, a fost finalizat proiectul tehnic pentru construire- luna aceasta urmează să fie operaționalizată noua secție de primiri urgențe în Brașov- aprobarea PNRR este în linie dreaptă Liberalii din echipa Cîțu au discutat împărțirea ministerelor rămase liber e în urma demisiei miniștrilor USR PLUS.Potrivit unor surse liberale, ministru interimar al Transporturilor, în locul lui Cătălin Drulă, ar urma să fie ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, ar urma să preia interimar și Ministerul Sănătății, iar în locul lui Ciprian Teleman la Ministerul Cercetării ar urma să fie numit interimar ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.Premierul Florin Cîțu ar urma să preia interimatul de la Ministerul Fondurilor Europene, iar Virgil Popescu , ministru al Energiei, ar urma să fie numit interimar la Ministerul Economiei în locul lui Claudiu Năsui Miniștrii USR PLUS au anunțat luni seara, 6 septembrie, că demisionează din Guvernul condus de Florin Cîțu.