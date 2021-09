Florin Cîțu, despre discuțiile private cu președintele Iohannis: "Voi face tot ce e posibil pentru a merge mai departe"

Premierul a precizat doar că i-a spus șefului statului că va face tot ce este posibil pentru a merge mai departe cu programul de guvernare asumat de partidele din coaliţie.„Nu pot să spun discuţia mea cu preşedintele Klaus Iohannis , dar eu vă pot spune că ce am spus eu şi ce am spus românilor este că voi face tot ce e posibil pentru a merge mai departe cu acest program de guvernare”, a explicat Florin Cîţu, întrebat la finalul şedinţei de vineri a executivului ce mesaj a avut pentru el preşedintel Klaus Iohannis, în contextul crizei guvernamentale.Premierul Florin Cîţu a mai declarat că se simte şicanat de către colegii de la USR PLUS care nu au participat la şedinţa de vineri a Guvernului, unde a fost adoptat proiectul de OUG privind programul „Anghel Saligny”, întrebat dacă se simte şantajat de absenţa reprezentanţilor USR PLUS la reuniunea Executivului. „În primul rând nu eu ar trebui să mă simt şantajat, românii ar trebui să se simtă şantajaţi”, a adăugat prim-ministrul.„Nu, şicanat. Mă simt şicanat de către colegii care nu au fost astăzi la şedinţă Am fost şantajat atunci când mi s-a spus că de acel proiect pentru desfiinţarea SIIJ. În primul rând nu eu ar trebui să mă simt şantajat, românii ar trebui să se simtă şantajaţi”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat vineri dacă se simte şantajat prin faptul că miniştrii USR PLUS nu au venit la şedinţa de vineri a Executivului.