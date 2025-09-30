Cum se vor câștiga următoarele alegeri, după ce PSD și PNL au dat bani mulți și au pierdut. „E timpul să ne întoarcem la școala clasică a politicii”

Rezultatele ultimelor confruntări electorale au arătat că investițiile masive în campanii scumpe nu garantează succesul. Nicolae Ciucă, candidat PNL la alegerile anulate, a cheltuit sume importante pentru a-și promova imaginea, inclusiv prin lansarea unei cărți, dar a pierdut cursa pentru Președinția României. În același timp, PSD, condus de Marcel Ciolacu la acea vreme, a direcționat fonduri considerabile către materiale de presă și campanii de imagine, însă scrutinul în care miza era decisivă s-a încheiat tot cu un eșec.

Lecția a venit dur la alegerile prezidențiale din mai 2025, atunci când Nicușor Dan, candidat independent, a reușit să se impună surprinzător în fața suveranilor și a tandemului de partide tradiționale, în timp ce Crin Antonescu, candidatul comun susținut de PNL, PSD și UDMR, a ratat victoria. Eșecurile repetate ale celor două mari partide arată că electoratul nu mai răspunde la campanii artificiale, construite pe bugete uriașe și mesaje sterile, ci la autenticitate, contact direct și programe politice credibile.

Radu Turcescu, expert în comunicare politică și specialist în managementul crizelor, a analizat pentru Ziare.com strategia care, în opinia sa, va decide următoarele alegeri în România. Analistul consideră că bugetele enorme și clipurile prefabricate nu mai sunt suficiente și va conta autenticitatea, mesajul și prezența în rândul oamenilor.

Ads

„Liderii politici puteau rosti discursuri fără a citi și în care mesajul conta”

Potrivit considerentelor analistului Radu Turcescu, ingredientele unei victorii sunt simple, dar greu de imitat prin strategii digitale lipsite de conținut real: lideri care pot vorbi fără a citi, mesaje care contează și timp petrecut efectiv între oameni.

„Sigur, s-au dus bani foarte mulți la presă, dar și pentru producția unor clipuri, filmate prin birouri, care cică ar trebui să țină loc de campanie electorală. Cred însă că e timpul să ne întoarcem la școala clasică a politicii și a campaniilor, cea în care liderii politici puteau rosti discursuri fără a citi și în care mesajul conta, cea în care petreceau timp între oameni, se întâlneau cu diferite grupuri sociale și construiau programe politice realiste. Iar clipurile să arate fix acest lucru și nu doar niște montaje de la întâlniri de partid”, a spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

Ads