ANI anunta termenul limita de depunere a declaratiilor de avere si de interese. Amenda e pana la 2.000 de lei

In contextul pandemiei, ANI recomanda transmiterea declaratiilor de avere si de interese prin posta."Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Agentia recomanda persoanelor responsabile cu implementarea dispozitiilor Legii nr. 176/2010,, cu respectarea atributiilor prevazute la art. 6 lit. f), respectiv:'Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese indeplinesc urmatoarele atributii: (...) f) trimit Agentiei, in vederea indeplinirii atributiilor de evaluare, copii certificate ale declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese depuse si cate o copie certificata a registrelor speciale prevazute la lit. d), in termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora (...)'", potrivit unui comunicat remis miercuriConform sursei citate, declaratiile de avere se fac in scris, pe propria raspundere, si cuprind drepturile si obligatiile declarantului, ale sotului/sotiei, precum si ale copiilor aflati in intretinere si vor cuprinde toate datele si informatiile solicitate de formular (functie, CNP, domiciliu).In ce priveste declaratia de avere, aceasta se face astfel:"- in cazul veniturilor se vor declara veniturile obtinute in anul fiscal anterior incheiat la 31 decembrie (ex. salarii, dividende);- in cazul celorlalte capitole din declaratie, se va mentiona situatia la data declararii; (ex. situatie active financiare, bunuri mobile detinute, datorii, etc.)".Si acest document se redacteaza in scris, pe propria raspundere, si trebuie sa cuprinda functiile si calitatile detinute la data completarii declaratiei.Persoanele suspendate din exercitiul functiei sau al demnitatii publice pentru o perioada ce acopera integral un an fiscal vor actualiza declaratiile in termen de 30 de zile de la data incetarii suspendarii.Agentia mai recomanda persoanelor prevazute de lege sa foloseasca formularele electroncie, care pot fi accesate aici Iata si ghidul de utilizare a formularelor electronice ANI mai precizeaza ca cine nu respecta termenul de 15 iunie, cine nu declara cuantumul veniturilor realizate sau le declara cu trimitere la alte inscrisuri poate fi sanctionat cu, iar Agentia poate declansa din oficiu procedura de evaluare;"Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 6 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, de catre persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei.Aceeasi sanctiune se aplica si conducatorului entitatii respective, daca acesta nu indeplineste obligatiile prevazute de Legea nr. 176/2010", conchide doocumentul.