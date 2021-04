Cel mai bogat presedinte de partid din Romania si cel mai "dator" lider. Cum stau cu bugetul sefii politici si cine are carduri de credit

Presedintele USR Dan Barna , are cele mai multe conturi bancare si cei mai multi bani la banca, in timp ce liderul AUR George Simion , are in declaratia de avere doar salariul incasat anul trecut.Presedintele PSD Marcel Ciolacu , are un overdraft de trei mii de lei, contractat inca din 2003 si inca un card de credit de 22 de mii lei, dar si un imprumut bancar de peste 66 de mii de euro, iar sotia sa mai are un card de credit cu o valoare de zece mii de lei.Liderul PSD are doua terenuri in municipiul Buzau, impreuna cu sotia, dar si o casa si un apartament. La categoria bunuri mobile, Ciolacu a declarat ca detine un peridoc. Marcel Ciolacu are doua conturi in RON, cu un sold de aproape 20 de mii de lei si unul de peste zece mii de euro. Sotia sa are un cont de peste 2.500 de lei si unul de 41 euro. Ciolacu a avut o contributie electorala anul trecut, potrivit declaratiei de avere, catre organizatia PSD din Buzau de peste 133 de mii de lei. Din salariul de deputat , liderul PSD a incasat anul trecutpeste 160 de mii de lei, iar sotia sa a avut un salariu anual de 48.500 de lei.Spre diferenta de Ciolocu, presedintele PNL Ludovic Orban nu are, potrivit declaratiei de avere, terenuri sau cladiri, dar detine un autoturism Volkswagen Passat din anul 2007.Orban are doua conturi in lei in valolare de 63.308 lei, iar sotia sa tot doua, insa in euro, cu un sold total de peste 13 mii de euro. Orban nu are credite sau alte datorii si a castigat anul trecut putin peste 27 de mii de lei, cat timp a fost prim-ministru si aproximativ 90 de mii de lei de la o firma din Bucuresti, unde, potrivit documentului, a "prestat" servcii de consultanta tehnica. Liderul PNL a rascumparat anul trecut actiuni in valoare de 736,86 lei la o firma din Draganesti, judetul Olt.Liderul USR, Dan Barna, a investit anul trecut in obiecte de arta, mai exact un "Tablou floral cu personaj feminin", cu o valoare estimata de 8500 de lei. De asemenea, Barna si-a imprumutat partidul cu 100 de mii de lei in campania pentru alegerile parlamentare din 2020, unde a si candidat.Dan Barna are un teren de 1252 de metri patrati in comuna Rasinari din judetul Sibiu, primit mostenire in 2016. Presedintele USR mai are trei apartamente, doua in Sibiu si unul in Bucuresti, in coproprietate cu sotia. Pe doua dintre ele le-a inchiriat anul trecut si a incasat peste 27 de mii de lei.In ceea ce priveste conturile si depozitele bancare, Barna are cele mai multe dintre toti liderii de partide. Are zece deschise in RON, cu un sold total de peste un milion de lei, trei in euro, care depasesc 110 mii de euro si unul in dolari, cu un sold de 127,75 de dolari.Porivit declaratiei de avere de la Parlament, Dan Barna are si plasamente, investitii si imprumuturi in valoare totala de 159 708,58 lei, dintre care doua imprumuturi catre USR pentru campania parlamentara din 2020, de 100 de mii de lei.Barna are si un credit din 2007, refinantat in 2012, in valoare de 202 mii RON.Barna a incasat anul trecut peste 130 de mii de lei din indemnizatia de parlamentar si 3 720 lei din cea de viceprim-ministru. Sotia sa a avut un salariu anual de aproape 350 de mii de lei, asta inseamna peste 29 de mii de lei pe luna.Nici presedintele UDMR , Kelekem Hunor, nu sta rau deloc la capitolul bunuri. Liderul Uniunii are opt terenuri trecute in declaratia de avere, pe care le detine alaturi de alti membri ai familiei, in judetele Cluj si Harghita. Liderul UDMR are si un autoturism Ford Fiesta din 2004, iar la bunuri si obiecte de arta a declarat ca are "tablouri artisti contemporani" in valoare de 6 mii de euro. Anul trecut, Kelemen Hunor a vandut o cota parte dintr-un teren intravilan si casa de locuit din comuna Simonesti, judetul Harghita, pentru aproape 7 mii de euro.Kelemen Hunor si sotia sa au si bani la banca. Ei detin un cont in euro de 500 de euro si patru in lei, cu o valoare totala ce depasesteste 350 de mii de lei. Hunor are si un credit contractat in 2017, in valoare de 93.675 lei.Anul trecut, presedintele UDMR a castigat si el peste 130 de mii de lei din indemnizatia de la Camera Deputatilor si un salariu de 126 135 lei de la UDMR. De altfel, si sotia sa a incasat un salariu anual de peste 64 de mii de lei, tot de la UDMR.Cele mai putine puncte completate in declaratia de avere sunt la presedintele AUR, George Simion. Liderul AUR detine un autoturism Ford Fiesta, fabricat in 2006. Anul trecut a incasat un venit ce trece de 38 000 de lei de la o firma cu sediul in Tunari, judetul Ilfov, unde deputatul a fost director de marketing. Potrivit declaratiei de avere,Simion nu are terenuri sau alte bunuri, dar nici datorii.In decembrie 2020 Romania a ales un nou Parlament, iar atunci doar cinci partide politice au reusit sa treaca pragul electoral de 5% si sa intre in noul legislativ PSD, PNL, USR-PLUS, AUR si UDMR. Sefii formatiunilor au fost pozitionati in cap de lista la Camera Deputatilor, asa ca au prins un loc sigur in Parlament.