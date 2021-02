Averea "animalul politic" care a angajat o chelnerita sa lupte cu inundatiile. Este si sef de lucrari la Universitatea Tehnica

Colectie de icoane si tablouri

Directorul ABA Prut-Barlad, Petru Avram, ajuns celebru in urma unui reportaj Recorder care dezvaluie cum a fost angajata la Apele Romane o tanara fara cunostinte de specialitate, dar cu sustinere politica, este si consilier judetean din partea PNL , dar si cadru didactic asociat la Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi. Din cele trei posturi Petru Avram a obtinut, potrivit ultimei sale declaratii de avere , venituri de peste 90.000 de lei.Astfel, documentul citat arata ca Petru Avram si sotia sa si-au cumparat in anul 2019 o casa de 120 de metri patrati amplasata in Iasi, pe un teren de 490 de metri patrati. De asemenea, din anul 2003, Petru Avram detine si un apartament de 70 de metri patrati in Iasi.La capitolul "bunuri mobile", Petru Avram raporteaza doua masini, ambele fabricate in anul 2007: un BMW 520 si un Hyundai Santa Fee. "Animalul politic" de la Apele Romane mai detine o colectie de bijuterii in valoare de 70.000 de lei si o colectie de icoane si tablouri in valoare de 15.000 de lei.Petru Avram are in conturi, potrivit ultimei declaratii de avere , 10.000 de lei, dar si datorii de 69.000 de lei la OTP Bank si 2.000 de euro la o persoana fizica: Mihaela Seghedin.In privinta veniturilor, seful ABA Prut-Barlad a declarat in 2020 ca a avut in 2019 venituri de 83.500 de lei din postura de sef de birou si director la ABA Prut-Barlad, 843 pentru activitatea de cadru didactic asociat (sef de lucrari) la Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi si 10.950 de lei indemnizatie de consilier judetean. Petru Avram a trecut in declaratia de avere si voucherele de vacanta in valoare de 1.305 lei.Sotia lui Petru Avram, aflata in concediu de crestere a copilului a avut un venit de aproape 70.000 de lei. Inainte de a intra in concediu maternal, sotia lui Petru Avram a lucrat ca jurist la CFR.Dupa ce au dezvaluit modul in care un inginer de la Apele Romane a fost inlaturat din functie pentru a-i face loc unui personaj cu sustinere politica, jurnalistii Recorder au prezentat un nou caz de politizare a Apelor Romane. Noua investigatie Recorder a scos la iveala modul in care directorul Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Prut-Barlad, Petru Avram, vicepresedinte PNL Iasi a impus-o in functie pe o tanara care nu avea cunostinte de specialitate, lucrand in trecut chelnerita la un club din Iasi.Petru Avram, care li s-a recomandat subordonatilor ca "un animal politic care va ajunge cel putin ministru" a fost inregistrat cum le cere specialistilor din institutie sa accepte angajati care nu stiu nici macar in ce se masoara debitul unui rau.