Dan Barna: "Coalitia merge mai departe. Vlad continua la Ministerul Sanatatii, nu a fost niciun moment in discutie ideea sa fie demis sau sa se retraga"

"Mesajul e unul foarte simplu: coalitia merge mai departe, coalitia e asumata pe reformele pe care le-am propus in programul de guvernare. Continuam in aceasta structura pentru ca este foarte important ca acest guvern sa isi indeplineasca programul de guvernare", a declarat Dan Barna, luni, dupa sedinta coalitiei de guvernare.El a mentionat ca a fost discutat si subiectul legat de sanatate, intre altele."Exista o sustinere la nivelul actualului ministru Vlad Voiculescu , care se va reflecta si in perioada urmatoare. Vlad continua la Ministerul Sanatatii, nu a fost niciun moment in discutie in coalitie ideea ca Vlad sa fie demis sau sa se retraga", a sustinut Dan Barna.