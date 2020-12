A murit deputatul PSD Sebastian Radu, infectat cu coronavirus. Era internat in Germania

Sebastian Radu fost internat mai intai in Spitalul Judetean Buzau, apoi fost transferat la Bucuresti, la Spitalul Militar, de unde a ajuns in Germania in momentul in care starea i s-a agravat, anunta Adevarul.ro Acesta ar fi suferit si de tromboflebita incipienta.Pe 7 decembrie, a fost transferat cu o aeronava la un spital din Germania, pentru un transplant de plamani. In noaptea de marti spre miercuri, Sebastian Radu a decedat.Sebastian Radu avea 50 de ani si era tatal a doi baieti. Se afla la primul mandat de parlamentar.CITESTE SI: