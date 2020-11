Fostul fotbalist Adrian "Rica" Neaga candideaza pentru un post de senator, sustinut de deputatul "Mitraliera"

Potrivit argesulonline.ro , Adrian Neaga are 41 de ani si este originar din Pitesti, iar ca fotbalist are in palmares un titlu de campion al Romaniei cu Steaua si unul de campion al Coreei de Sud, cu formatia Seongnam Chunma.Sursa citata mai arata ca Neaga a fost mereu comparat cu colegul sau de generatie, Adrian Mutu , multi considerand chiar ca Neaga a fost mult mai talentat decat Mutu, dar si-a risipit talentul din cauza vietii extrasportive.