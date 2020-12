Comisia de validare a Camerei Deputatilor a decis amanarea validarii mandatului lui Francisc Toba (AUR)

Liderul deputatilor PNL Gabriel Andronache , a explicat ca a fost decisa amanarea, pentru 4 zile, a validarii mandatului lui Francisc Toba, in baza Regulamentului Camerei Deputatilor."Amanarea validarii mandatului unui deputat se propune de catre Comisia de validare plenului Camerei Deputatilor, pentru o data ulterioara, daca nu s-au putut clarifica, in termenul prevazut, toate aspectele legate de solutionarea unor contestatii si daca deputatul in cauza nu a depus toate documentele cerute de legislatia in vigoare pentru validarea mandatului sau. In termen de cel mult 10 zile de la clarificarea problemelor care au justificat amanarea, Comisia de validare va propune validarea sau invalidarea mandatului, dupa caz", arata alineatul 4 al articolului 7 din Regulamentul Camerei Deputatilor.Camera Deputatilor si Senatul s-au intrunit luni, de la ora 12.00, ca urmare a decretului de convocare emis de presedintele Romaniei, dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie.In prima zi de lucru a noilor senatori si deputati vor fi formate comisiile de validare a mandatelor, vor fi validate mandatele, iar parlamentarii vor depune juramantul. Procedurile sunt similare la cele doua Camere, diferente fiind inregistrate in ceea ce priveste numarul membrilor comisiilor de validare si procentul mandatelor care trebuie validate pentru a se considera legal constituita o camera.La Camera Deputatilor, acesta este de doua treimi, iar la Senat de trei patrimi. In ambele cazuri, pentru ca un mandat sa fie validat, este necesara depunerea juramantului. Potrivit actualului presedinte al Camerei Marcel Ciolacu , ar putea fi inregistrate mai multe absente dupa ce in grupul minoritatilor nationale a fost inregistrat un caz de COVID-19.Co-presedintele AUR, George Simion , a anuntat sambata, ca nu va fi validat mandatul de parlamentar pentru Francisc Toba. El a precizat ca aceasta a fost o decizie grea, care ar putea afecta partidul, dar ca a considerat ca este mai important sa fie corecti si cinstiti.Nascut in 1953, Francisc Toba a absolvit Academia Militara Tehnica din Bucuresti, unde a devenit "specialist in armament si rachete" si a fost presedintele FSN Sibiu si deputat FDSN in 1992. Numele lui Toba apare in dosarul legat de represiunea care a avut loc in Sibiu, in timpul evenimentelor din decembrie 1989.