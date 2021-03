Deputat AUR, mesaj extremist anti-maghiar: "De ce trebuie sa sarbatorim noi Ziua maghiarilor de pretutindeni?"

"Ce treaba are Parlamentul nostru cu o sarbatoare a maghiarilor, cand data de 15 martie 1848 are o conotatie puternic negativa in istoria poporului roman? Este ziua in care revolutionarii maghiari au lansat programul politic initiat de Lajos Kossuth, care prevedea alipirea Transilvaniei la Ungaria. Luptand impotriva romanilor condusi de Avram Iancu , care se impotriveau unirii cu Ungaria, guvernul maghiar condus de Lajos Kossuth a ordonat masacre impotriva a 40.000 de valahi si a distrus 230 de sate romanesti. De ce trebuie sa sarbatorim noi Ziua maghiarilor de pretutindeni , cand radicalii extremisti maghiari sustin ca pentru ei Ziua de 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei este o zi de doliu?Dragi romani, eu nu instig la ura interetnica, nu instig la conflicte intre popoarele ce convietuiesc in aceasta tara, dar logica mea imi spune ca, in prezent, nu suntem condusi de patrioti, de oameni carora le pasa de soarta acestui neam si de aceasta tara ", a transmis deputatul AUR Lilian Scripnic intr-un comunicat de presa.Deputatii au avut, luni, activitate in cadrul grupurilor parlamentare, in timp ce senatorii au lucrat in circumscriptiile electorale, nefiind programate sedinte in plen sau in comisii. Camera Deputatilor si Senatul si-au modificat, in acest sens, programul de lucru, care cuprindea, de regula, sedinte in plen. Birourile permanente au luat aceste decizii avand in vedere ca in 15 martie este Ziua maghiarilor de pretutindeni.