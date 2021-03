Un deputat PNL vrea sa indulceasca pedepsele pentru comerciatii care vand tigari minorilor

In expunerea de motive a proiectului de lege nu apare nicio explicatie pentru indulcirea sanctiunilor. Dimpotriva, deputatul PNL deplange "recrudescenta consumului de tutun de catre minori, cauzata si de accesul facil al minorilor la produsele din tutun". Deputatul PNL scrie in expunerea de motive a proiectului legislativ ca "in contextul actual, in care marea majoritate a tinerilor elevi de liceu, dar si de gimnaziu, isi desfasoara activitatea scolara in mediul online, iar parintii lor nu pot urmari, din motive obiective, petrecerea timpului liber al copiilor, se constata un fapt ingrijorator, care ia amploare de la o zi la alta: multi tineri isi petrec timpul liber in localuri publice unde se comercializeaza, printre altele, produse alcoolice sau din tutun si, mai grav, consuma astfel de produse, desi legislatia in vigoare interzice acest lucru, atat pentru comercianti, cat si pentru minori", potrivit hotnews.ro