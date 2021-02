Deputatul Mugurel Cozmanciuc, seful PNL Neamt, trimis in judecata pentru trafic de influenta. Ar fi pretins 500.000 de lei pentru o numire pe post

"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: Cozmanciuc Corneliu-Mugurel , la data faptei si in prezent deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei judetene a unui partid politic, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta si Marcoci Vlad, la data faptei inginer in cadrul Administratiei Nationale Apele Romane, pentru savarsirea infractiunii de cumparare de influenta", a transmis, marti, DNA.Sursa citata a precizat ca a mai fost trimisa in judecata o persoana fizica, la data faptei administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de instigare la cumparare de influenta."In perioada 4 - 27 noiembrie 2019, inculpatul Cozmanciuc Corneliu-Mugurel ar fi pretins de la inculpatul Marcoci Vlad suma de 500.000 de lei, lasand sa se creada ca va interveni pe langa ministrul Mediului, Apelor si Padurilor din acea perioada pentru ca acesta sa numeasca in functia de director general al Administratiei Nationale "Apele Romane" (A.N.A.R.) o persoana apropiata de omul de afaceri. Banii urmau sa fie remisi in doua transe, iar cel care trebuia sa asigure plata era omul de afaceri", au precizat procurorii.Potrivit acestora, numirea respectiva nu s-a mai produs, deoarece, in data de 21 ianuarie 2020, in functia de director general al A.N.A.R. a fost numita o alta persoana.Dosarul a fost trimis spre judecare Inaltei Curti de Casatie si Justitie."Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", au mai precizat procurorii DNA.Cozmanciuc este deputat si detine functia de presedinte al PNL Neamt.Procurorii DNA si jandarmii au descins la sediul Apelor Romane din Iasi joi, 11 februarie, pentru a investiga modul in care se fac angajarile in institutie. Astfel, au ridicat echipamente electronice si documente, asta la o saptamana dupa ce au fost facute perchezitii si la sediul central din Bucuresti, potrivit bzi.ro.O tanara chelnerita din Iasi a fost angajata pe postul de inginer la unul dintre departamentele-cheie de la Apele Romane, care se ocupa de apararea impotriva inundatiilor.Este vorba despre Simona Iancu. Tanara nu are nicio calificare pentru noul ei loc de munca si nu cunoaste notiuni elementare. Ulterior, in urma scandalului, femeia si-a dat demisia, iar postul inginerului care a reclamat angajarea a fost desfiintat. Cu toate acestea, directorul a ramas in functie.