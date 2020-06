Deputatul PNL, Florin Roman, atac dur la adresa magistratilor si a Inaltei Curti: Multi judecatori sunt extrem de ingaduitori cu interlopii, cu membrii dovediti ai crimei organizate, cu criminalii, violatorii si talharii

Sesizarea Inaltei Curti

"Ce ati facut voi, stimati magistrati, pana acum pentru a-i opri?", se intreaba liderul liberal, care continua "dar va adunati in cateva ore sa atacati impozitarea pensiilor speciale"."Au trecut zile bune de la tragicul eveniment de la Mehedinti, unde un criminal in serie, eliberat conditionat dupa 5 crime, a incendiat o tanara, din razbunare si s-a asternut linistea in sistemul de justitie. Criminalul eliberat conditionat a avut timp suficient sa actioneze pentru ca desi a fost depusa plangere impotriva lui, un procuror nu l-a deranjat, iar un magistrat l-a pus in libertate.De ce tace CSM in acest caz? Am inteles ca ICCJ a atacat la CCR legea care interzice eliberarea conditionata a criminalilor, violatorilor si talharilor pe motiv ca ar produce efecte juridice doar pentru viitor. Asa? Si ce ati facut voi stimati magistrati pana acum pentru a-i opri sa mai ucida si sa mai violeze? Sa faca noi si noi victime", a transmis, vineri, Florin Roman, printr-un comunicat de presa.Roman intreaba magistratii unde erau "cand Dragnea si ai lui macelareau Codul Penal si Codul de Procedura Penala"."Unde era indignarea dumneavoastra si a Avocatului Poporului cand 21.000 de infractori din generatia Tudorel Toader erau lasati liber pe strada sa ne atace mamele, sotiile si copiii? Este adevarat, unii ati protestat....in tacere! Multi judecatori sunt extrem de ingaduitori cu interlopii, cu membrii dovediti ai crimei organizate, cu criminalii, violatorii si talharii.Care apoi ucid, violeaza si talharesc din nou. Iar CSM tace! Ca si in cazul Turnagiu. Dar va adunati domnilor judecatori in cateva ore sa atacati impozitarea pensiilor speciale si blocarea interdictiei de eliberare conditionata pentru criminali, violatori si talhari", a mai transmis liderul liberal.Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa sesizeze Curtea Constitutionla privind neconstitutionalitatea legii care stabileste ca persoanele condamnate pentru infractiuni precum viol, omor si talharie sunt exceptate de la eliberarea conditionata. Reprezentantii ICCJ considera ca legea nu respecta principiile bicameralismului, intrucat forma adoptata de Camera Deputatilor modifica obiectul de reglementare si continutul legii adoptate de Senat Totodata, ICCJ si Avocatul Poporului sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu impozitarea pensiilor speciale.ICCJ reproseaza ca sunt nesocotite decizii succesive ale Curti in domeniu, ca nu a fost consultat CSM si considera ca sunt incalcate mai multe principii, printre care cel al impunerii fiscale juste si echitabile si cel al independentei judecatorilor.