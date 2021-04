Deputat PNL: "Le dam agresorilor bratari electronice". Prima faza a proiectului va costa 3,5 milioane de euro

"Le daruim agresorilor bratari electronice! Pe de o parte, agresorii vor fi timorati, speriati de posibilitatea de a fi usor trasi la raspundere penala, de a fi condamnati. Pe de alta parte, organele de ordine devin mult mai eficiente in interventiile lor pentru a proteja victimele, vor putea interveni de indata!Victimele si posibilele viitoare victime ale violentei domestice vor fi mult mai bine protejate prin demersul nostru din Camera Deputatilor. Femeile, dar nu numai ele, vor fi mult mai bine protejate de riscul iminent ca viata, integritatea fizica sau chiar libertatea sa le fie puse in pericol, sa devina victime ale agresorilor aflati adeseori in imediata lor apropiere", a scris Ioan Cupsa, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook Cupsa anunta ca proiectul legislativ urmeaza sa fie dezbatut in Comisia juridica din Camera deputatilor."Ca urmare a incheierii dezbaterilor cu reprezentantii societatii civile si cu reprezentantii autoritatilor care vor fi implicate in realizarea acestui proiect, ca urmare a faptului ca am reusit sa identificam solutiile normative cele mai bune, precum si resursele materiale si umane necesare, vom trece imediat la adoptarea in Comisia juridica din Camera deputatilor a unui raport favorabil si vom adopta, mai apoi, prin vot in plenul Camerei initiativa avand identificatorul PLX 129/2020, initiativa legislativa care reglementeaza folosirea,, bratarilor electronice", a sistemelor electronice de supraveghere!Dand astfel un suport practic solid pentru aplicarea Legii 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie si Legii 151/2016 privind ordinul european de protectie! Ordinele de protectie vor deveni eficiente, fie ele provizorii, fie ele europene, si mai putine persoane vor fi agresate si vatamate", a mai scris deputatul.Potrivit lui Ioan Cipsa, faza pilot va costa circa 3.5 milioane de euro si ar putea demara de la 1 martie 2022."Faza pilot, avand costuri estimate de aproximativ 3.490.000 Eur, va incepe deindata ce legea va fi promulgata. Sistemul de supraveghere va trebui sa fie deplin functional la nivel national incepand cu data de 01 martie 2022, identificarea si crearea/cumpararea de soft-uri, cumparare dispozitive hard, implementare proceduri practice si instruire persoane avand nevoie de trecerea unei perioade de cca 1 an de zile...Am prioritizat supravegherea electronica a victimelor si a agresorilor, aplicarea legii privind prevenirea si combaterea violentei domestice si a ordinului de protectie european, ca fiind prima etapa, devansand supravegherea electronica a inculpatilor arestati, a celor aflati in control judiciar sau a condamnatilor care isi executa pedeapsa in regim semideschis sau deschis! Extinderea acestei supravegheri electronice, absolut necesara si in ceea ce priveste inculpatii si condamnatii, va deveni operationala abia in anul 2025. Trebuie sa fim pragmatici si sa gestionam resursele materiale si umane cat mai eficient!", a mai scris deputatul pe reteaua de socializare.