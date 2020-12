VIDEO Povestea unui deputat AUR relatata de primarul comunei unde a pierdut alegerile: Oamenii l-au scos din Primarie si l-ati luat voi sa faca ordine in tara

Primarul Iulia Stanila ( PNL ) spune despre fostul primar ca nu a facut nimic pentru dezvoltarea comunei in cei 16 ani cat a condus administratia locala. "Multe plimbari prin toata tara, in timpul serviciului, propaganda extremista, jigniri la microfon, plimbari cu boxa in buzunar, strigand in gura mare ce vrea sa faca pentru Romania", astfel il caracterizeaza noul primar din Spring.In luna septembrie, la cei 29 de ani ai sai, Iulia Stanila a castigat functia de primar al comunei Spring, reusind sa il invinga pe primarul in functie de 16 ani la o diferenta de peste 200 de voturi.Mesajul transmis de primarul comunei Spring:"Povestea unui deputat...Candva, intr-o comuna mica, comuna mea natala, am intalnit un om ce parea bun, de meserie primar. Aveai impresia ca isi iubeste comuna si cetatenii, neconditionat.L-am votat cu totii la inceput. Treptat lucrurile au luat-o razna: bani publici, chefuri, "puicute" dupa cum scria el pe Facebook , "prieteni" multi, partide multe, idealuri marete: "de la primar de Spring, voi ajunge primar de Sibiu, apoi PRESEDINTELE ROMANIEI". (Tineti minte aceste vorbe)Pe masura ce anii treceau, mandatele la fel, grandomania crestea si ea... prieteniile au inceput sa fie conditionate, meseria de NAS inflorea, multi copii botezati, multi tineri cununati, totul pentru voturi si putere.Intre timp, cine ii dadea un sfat sau cine nu era de acord cu atitudinea sau actiunile lui era considerat "tradator, sarpe si javra". Capacitatea malefica de denigrare publica a celor care au indraznit sa il contrazica sau sa candideze contra lui, a depasit toate limitele. Inventii ordinare pentru a stirbi imaginea, atacuri la familie... Toate acestea au generat un soi de teama in randul oamenilor. Nimeni nu mai indraznea sa il contrazica pe domnul primar pentru a nu fi considerat tradator.A colindat mult, PUR, PNL, PDL , USL, ALDE PSD . Le spunea cetatenilor ca ii iubeste, ca-si schimba partidele atat de des pentru ca nu gaseste sprijin (sute de mii de lei pentru o echipa de fotbal), el de fapt, nu-si gasea locul... pe lista la parlamentare.Iulia Stanila, primarul comunei SpringIntre-un final s-a regasit, s-a luminat si si-a gasit locul in AUR. Emotionant pana acum, nu? A "contribuit" la formarea acestui partid si nu oricum! Prin stilul caracteristic, a reusit sa faca rost de 80.000 lei (conform spuselor fostilor colegi de partid) pentru locul I la deputati. In cazul in care iesea sau nu primar, el oricum asta si-a dorit mereu: Bucuresti! (acum 4 ani, dupa castigarea mandatului de primar, a anuntat ca va candida la functia de senator din partea ALDE, desi inainte cu cateva luni ii ruga pe cetateni sa il voteze din nou, pentru a scrie "proiecte").Asa cum spuneam mai sus, trecand peste toate, si-a gasit inima in AUR. Multe plimbari prin toata tara, in timpul serviciului, propaganda extremista, jigniri la microfon, plimbari cu boxa in buzunar, strigand in gura mare ce vrea sa faca pentru Romania:- autostrazi (va asteptam in comuna Spring sa vedeti cum arata strazile din Drasov, Cunta, dupa 16 ani cu Rusu la conducere);- dezvoltare (dupa 16 ani de mandat, va invitam in comuna Spring unde nu avem apa, canalizare, gaze naturale);- spitale (va invitam in comuna Spring sa va arate cetatenii in ce conditii sunt consultati si cum arata cabinetele medicale din cele 4 sate, dupa 16 ani cu Rusu la conducere);- educatie (a facut o facultate privata in Cluj, la 43 de ani, fara sa-si scrie un proiect macar! De asemenea, va deschidem cu drag scolile din comuna, sa vedeti carpeli de sute de mii de euro, tencuiala cazuta, sobe de teracota, bai fara apa curenta, de toate);- sprijinirea crescatorilor de animale (va asteptam la o discutie cu fermierii din comuna, sa vedeti cum au fost pusi in situatia de a-si vinde animalele sau cum li s-a marit taxa de pasune de 8 ori);- paduri (va invitam la o vizita "in teren" sa vedeti cum padurea comunala a fost afacere de familie, oamenii achitau 5 m3 de lemn si primeau 3,5, probabil asa se explica zecile de metri cubi "in plus", gasiti la controlul pe teren);- vrea sa scape Romania de hotie (va facem cunostinta cu furnizorii primariei Spring, prieteni de familie, care si-au facut firme peste noapte, cu care Primaria a incheiat contracte de sute de mii de lei, servicii care nu au fost prestate niciodata);- apara pamantul romanesc (va invitam la Registrul Agricol Spring, sa vedeti zeci de mii de hartii in lucru, oameni din 4 sate care nu-si mai primesc pamanturile bunicilor/parintilor pentru ca "s-au pierdut" actele, dar prietenii fostului primar au zeci de hectare, toate cu documentele in regula);Daniel Rusu, noul deputat AUR de AlbaEi bine, dupa toate acestea si multe altele, acest personaj mioritic din Tara Secaselor, in campania electorala urla in gura mare, prin tara si judet ca vrea sa apere tara de hoti!Cu un tatuaj frumos pe mana, glas rasunator si fulger in privire, parea ca "se vrea" in Parlament! Si ce credeti?!?A ajuns deputat! Cand eu credeam ca el are o problema... s-a dovedit ca NOI, poporul roman, avem o problema! Ati stat acasa? Aveti "deportat" si "semafor", in loc de deputat si senator. Ati votat AUR? Multumim, acum Parlamentul Romaniei are 24 de karate!Sunt trista pentru Romania pentru ca avem tineri cu potential, elevi eminenti, oameni valorosi, toba de carte, care muncesc 12 ore pe zi sa-si castige traiul si voi trimiteti in Parlament astfel de ... superbitati?!Sunt mandra de comuna Spring (l-au expediat la parlamentare cu 200 de voturi, dintre care 100 pe listele suplimentare). La locale l-au scos din primarie aproape 800 de oameni, pentru dezastrul din ultimii 16 ani si ...l-ati luat voi, sa faca ordine in tara.Vi-l dam pe Rusu, cu tot cu autostrazile de la Drasov si Cunta, dar grija mare... stiti cum l-am citat la inceputul postarii... "se vrea presedintele tarii". Si ...are mintea odihnita, mai ales dupa somnul din parlament din urmatorii 4 ani, pe banii dumneavoastra!".