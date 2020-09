Proiectul de lege privind reducerea varstei de pensionare pentru persoanele care au locuit in zone poluate, pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor

"Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta din cauza extractiei, prepararii si arderii carbunelui sau a sisturilor bituminoase, a extractiei si prelucrarii minereurilor feroase si neferoase cu continut de praf sau de emisii de gaze cu efect de sera, cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat si siliciu sau de radiatii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, a pulberilor metalice si/sau de cocs metalurgic, precum si a emisiilor de amoniac si derivate, respectiv localitatile Baia Mare, Calarasi, Copsa Mica, Drobeta-Turnu-Severin, Ramnicu Valcea, Slatina, Targu Mures, Tarnaveni, Turnu Magurele, Zlatna, precum si localitatile din judetul Hunedoara Aninoasa, Baia de Cris, Baita, Brad, Calan, Certej, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orastie, Petrila, Petrosani, Soimus, Teliuc, Uricani, Vulcan, pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizare", se arata in proiectul de lege.Proiectul a fost initiat de mai multi parlamentari PSD . Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.Un alt proiect de lege care se afla pe ordinea de zi si pentru care Camera este for decizional este cel care are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.53/2003, in scopul instituirii in sarcina angajatorilor a obligatiei de a organiza activitatea de resurse umane si de salarizare numai cu persoane care detin competente in administrarea de personal.Acesta prevede, de asemenea, ca, in situatia externalizarii activitatii de resurse umane, serviciile externe specializate in resurse umane si salarizare sa fie coordonate de un expert in legislatia muncii. Totodata, se preconizeaza introducerea procedurii concilierii in cazul conflictelor individuale de munca, precum si a posibilitatii ca la negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca sau cu prilejul desfasurarii unei cercetari disciplinare salariatul sa poata fi asistat de un expert in legislatia muncii.