Scandal international urias: un deputat ar fi fost violat de sase afaceristi drept razbunare. Acuzatii fara precedent in Republica Moldova VIDEO

Afirmatia apartine lui Renato Usatii, primarul din Balti care a dat de inteles ca stie despre ce deputat este vorba, insa a refuzat sa-i divulge numele."Va dau un caz real. Exista un deputat al parlamentului, care a facut foarte multe lucruri rele pe timpul lui Plahotniuc. Stiti cu ce s-a terminat? S-au intalnit sase oameni de afaceri din Republica Moldova, care au suferit foarte mult din cauza actiunilor acestui deputat, inca de pe timpul lui Plahotniuc, si l-au violat, in sensul direct al cuvantului. Nu ma bagati in detalii, deoarece eu cand am auzit, mi-am facut cruce", a declarat Renato Usatii la emisiunea postului TV8 din Republica Moldova.Renato Usatii este un personaj politic controveresat si excentric din politica moldoveneasca, cunoscut pentru declaratiile sale excentrice , spuse cel mai des intr-un limbaj necenzurat.