VIDEO Nou derapaj din partea AUR: Deputatul Alin Colesa: "Se promoveaza familiile monoparentale pur artificiale, iar familiile traditionale raman sub o continua presiune"

Colesa a mai spus ca metodele contraceptive reprezinta o educatie sexuala denaturata promovata agresiv in cazul tinerelor necasatorite, relateaza G4media.ro Deputatul AUR a facut aceste afirmatii in cadrul dezbaterilor pe marginea unei initiative legislative, depuse de PSD , privind inseminarea artificiala umana si sporirea natalitatii. Initiativa a fost respinsa."Acest proiect de lege ascunde sub masca incurajarii natalitatii o politica de tip neo-marxist prin care se incearca promovarea familiei monoparentale total artificiale. Pe de o parte, prin politicile publice, ni se explica gravitatea sarcinilor la tinere necasatorite pentru a caror vitare (sic!) se finanteaza si promoveaza agresiv o educatie sexuala denaturata, punandu-se accent pe metodele contraceptive, mai ale pe anticonceptionale care, in timp, au efecte adverse asupra fertilitatii femeilor.Pe de alta parte, se finanteaza si promoveaza insamantarea artificiala (...) Se finanteaza si promoveaza familiile monoparentale pur artificiale, iar familiile traditionale cu multi copii raman sub o continua presiune de tip financiar-social si educational. Deci, acest proiect de lege creeaza probleme false, promoveaza o natalitate de tip neomarxist si promoveaza familia monoparentala nascuta din fasa monoparentala", a declarat Alin Colesa in plenul Camerei Deputatilor.